BEA Chieri: il recap della settimana

Nel sabato sera del PalaGialdo, vittoria per i Leopardi del gruppo Under 19 impegnati in DR2 nello scontro diretto con Venaria Royals (81-59). I chieresi impongono sin dalla palla due il proprio ritmo e guidano la gara con buone percentuali al tiro. La fase Coppa del campionato Under 19 Gold inizia con due vittorie su due campi difficili. In entrambe le partite BEA si presenta con rotazioni ridotte, ma sia con Basket Torino (60-75) sia con Pallacanestro Grugliasco (83-97), nei momenti decisivi, dà la zampata per arrivare al successo. Sconfitta sul difficile campo della Polisportiva Reba per l’ Under 19 Regionale . I ragazzi di coach Pirocca faticano a trovare soluzioni contro l’atleticità e la tattica in difesa dei padroni di casa. La prova è comunque equilibrata fino all’ultima sirena, ma i due punti vanno ai biancoverdi padroni di casa.

Scivolone esterno per l’Under 17 Eccellenza, che – dopo le ultime prove convincenti – non riesce a replicare con una GGS capace di mettere in campo un’ottima prestazione di qualità e intensità (86-74). Vittoria casalinga per l’Under 17 Gold con San Mauro (61-53). Dopo un inizio difficile, nel terzo periodo gli Arancioni salgono in trono guidati dal parziale di Bassi e ottengono un successo importante. Sconfitta thriller per l’Under 17 Regionale nel derby con UBC (60-62). BEA Chieri prende in mano le operazioni nel primo tempo, mostrando maggiore qualità nell’1 contro 1 e nelle scelte di gara. I collinari, però, sono bravi a mordere e cercano di rimanere sempre sotto la doppia cifra di svantaggio. Nel secondo tempo, l’espulsione di Gentilini cambia la partita e UBC ne approfitta per tornare sotto e ottenere la vittoria.

Bella vittoria dell’Under 15 Regionale contro la Pancalieri dell’ex BEA coach Bittner (76-58). Dopo un primo tempo equilibrato, i Leopardi non si guardano più indietro e aumentano il margine di vantaggio fino all’ultima sirena. Sconfitta nel sempre difficile campo di Grugliasco per l’Under 14 Gold (62-52). In una gara nervosa, il parziale decisivo degli avversari arriva nella seconda decina, quando Grugliasco scava un solco approfittando degli errori Arancioni. BEA torna sotto, ma non basta a invertire le sorti del match. Per l’Under 14 Regionale, dopo il -26 nella gara d’andata con Nizza Monferrato, la prova di ritorno è tutta un’altra storia. Gli astigiani prima scappano, poi sono costretti a inseguire e, alla fine, riprendono la testa grazie a ottime percentuali e un po’ di fortuna nel tiro dalla lunga (41-44).

Doppio impegno per l’Under 13 Gold Erowa, che chiude il girone di ritorno già certo della qualificazione alla Seconda Fase Top. Lo scontro diretto con Novipiù Campus mette in palio il secondo posto del girone. BEA lo affronta con energia e qualità, in una gara equilibrata. Campus tenta l’allungo, BEA ricuce fino al -6, poi gli avversari allungano. (67-84). Anche la trasferta con Pallacanestro Moncalieri è equilibrata. I padroni di casa tengono sempre la testa avanti di poche lunghezze e la spuntano nel finale (68-64). Super vittoria dell’Under 13 Regionale, che espugna il parquet di Eteila Aosta, tra le big del girone. Dopo un primo tempo equilibrato, il terzo quarto è un monologo dei valdostani, che sembrano potersi prendere la posta in palio. Così non è perché BEA, con cuore e carattere, porta tutto all’over time e conquista il successo con gli ultimi cinque minuti tutti a proprio favore (46-58). AL Pala Gialdo, l’Under 13 Femminile mostra passi in avanti rispetto alla gara d’andata con Pancalieri, dimezzando il gap nonostante qualche difficoltà al tiro (21-47).

DR2

BEA CHIERI – VENARIA ROYALS 81-59

Parziali: 25-10; 45-21; 66-43

Bea Chieri: Ahia 6, Viggiano 19, Passatore 7, Bechis 14, Ricci 6, Minetti 8, Fatone 14, Picco, Conti 5, Mout 2. All. D’Arrigo, Ass. Manzini

U19 GOLD

REALE MUTUA TORINO – BEA CHIERI 60-75

PALL. GRUGLIASCO – BEA CHIERI 83-97

Parziali: 16-33; 42-47; 61-68

BEA CHIERI: Fatone 16, Giachino, Mout 2, Viggiano 29, Dioum 9, Picco 4, Galluccio 13, Passatore 4, Bechis 13, Conti 6, Filane. All. Conti, Ass. D’Arrigo.

U19 REGIONALE

POLISPORTIVA REBA – BEA CHIERI 66-57

Parziali: 17-15; 35-34; 51-45

Polisportiva Reba: Iervasi 5, Tedesco, Squarcina 10, Damean 14, Agwasim 16, Ren 8, Ebhoma, Fabbri, Yan, Cestonaro 6, Segato 7, Di Palma. All. Marco, Ass. Quartana.

BEA Chieri: Dalmasso, Scamardella, Massari 2, Giangualano 14, Gamba 6, Ricci 13, Minetti 10, Frau 2, Stella, Mosso, Zanzon 5, Reinaudo 5. All. Pirocca, Ass. Paoletta.

U17 ECCELLENZA

GGS – BEA CHIERI SSDRL 86-74

Parziali: 19-27; 44-36; 66-50

BEA Chieri: Giachino 12, Peverini 10, Vacca, Cristiano 15, Filane 3, Longo 5, Milani, Gaiotti 5, Calò L. 5, Beccaria 8, Coltiletti 11, Serratore. All. Corrado, Ass. Pirocca, Acc. Calò R.

U17 GOLD

BEA CHIERI – SAN MAURO 61-53

Parziali: 9-15; 19-27; 39-35

CHIERI: Tarantino 3, Di Giorgio, Fatai 9, Porcu, Destefanis 10, De Mita 3, D’Amore 3, Parise 12, Mastrocola, Bassi 8, Virgilio 13. All. Bonifacio, Ass. Cristina, Acc. Castelli.

U17 REGIONALE

BEA CHIERI – UBC BASKET CHIERI 60-62

Parziali: 23-17; 34-29; 44-46

BEA Chieri: D’Acunti, Santoro 7, Bonetti, Fornaca 26, Barba 5, Zoccolan, Costamagna, Spano 2, Griva, Gentilini 15, Rasconi, Dimonte 3. All. Pirocca, Acc. Picchialepri.

UBC: Di Geronimo 3, Conrotto 6, Bertello 2, Galvagno 2, Moisa 16, Vecchi 4, Stixrud 2, Cottino 19, Samouh, Patanè 5, Laye 3, Berruto NE. All. Musso, Ass. Leon, Acc. Romagnolo.

U15 REGIONALE

BEA CHIERI – PANCALIERI 76-58

Parziali: 15-12; 32-31; 54-43

BEA Chieri: Cosic 11, Cazzaro 2, Marocco 13, Ungaro 5, Mantovani 3, Goria 17, Dardano 4, Rocco 19, Antonioli 2, Vaschetto, All.Grillone, Ass. Lafiosca.

PANCALIERI: Giorgilia 2 , Covella 7, Lisab 9, Gemoli 12, Racca 21, Cal 3, Giorgila G. 2, Bertino 2, Dibenedetto, All. Bittner.

U14 GOLD

PALL. GRUGLIASCO – BEA CHIERI 62-52

Parziali: 13-13; 35-20; 51-37

GRUGLIASCO: Bachis 4, Pioletti 8, Moglia , Suppo 10, Runza , Marocco 6, Bertolino NE, Giovinetto , Visconti 6, Papi , Cremonini 6, Bellora 22. All. Branca Ass.Procissi , Acc. Mezzina.

BEA Chieri: Fasano 2, Zanzon 11, Zvulun 1, Marocco 7, Fabeni , Bonnet , Goria 8, Moschillo , Audisio 8, Silvestro 6, Vay 9, Chisari. All.Corrado, Ass.D’Angelo, Acc.Domenino.

U14 REGIONALE

BEA CHIERI-NIZZA MONFERRATO 41-44

Parziali: 12-8; 16-22; 34-32

CHIERI: Betta F., Betta E., Errico 8, Campana 6, Franchi, Gallo, Jarca 2, Longo 6, Mariani, Maglio 2, Marzullo, Pupeschi 17. All. Bonifacio, Ass. Cristina.

U13 GOLD

EROWA BEA CHIERI – NOVIPIU’ CAMPUS CASALE 67-84

Parziali: 17-24; 37-45; 53-62

BEA Chieri: Bergano 17, Novarese 2, Miglio 2, Gaone 7, Ferrero 4, Monticone 9, Bosio, Capriati, Calcagno 4, Ascolesi 11, Pianfetti 9, Poggi 2. All. Mastrorilli, Ass. Paoletta, Acc. Bergano.

CAMPUD: Lionti 31, Berrone 2, Sokhna 4, Cavanna, Ravazzotto 12, Simonetti, Rossi, Novarese 8, Carretta 27, De Fiore. All. Ferrero.

PALLACANESTRO MONCALIERI – EROWA BEA CHIERI 68-64

Parziali: 23-14; 34-33; 54-47

MONCALIERI: Maggio 12, Palladino 4, Donatiello 2, Cocina, Curcio 18, Ferrero 6, Anzalone 4, Minici 4, Pusceddu 5, Drigo 1, Cardamone 12. All. Tartamella, Ass. Cellini.

BEA Chieri: Bergano 27, Novarese, Miglio 6, Gaone 10, Ferrero, Marzucchi, Monticone 9, Bosio, En Nadher 1, Ascolesi 7, Poggi 2, Dodaj 2. All. Mastrorilli, Ass. Paoletta, Acc. Bergano.

U13 REGIONALE

ETEILA BASKET – BEA CHIERI 46-58

Parziali: 7-15; 16-26; 34-30; 46-46

BEA Chieri: Bacci, Burzio, Chifari, Colombo 4, Deiola 2, Ferreli 4, Moschillo 12, Nardone 4, Peciarolo 2, Rigato 6, Salonia 14, Thiam 10. All. Bertulessi.

U13 FEMMINILE

BEA CHIERI-PANCALIERI 21-47

PARZIALI: 3-19;5-25;17-37

BEA Chieri: Cicchelli, Sacchero, Giardiello, Giangualano 6, Laveglia, Curiale 2, Fasano 9, Barba, Casciato L., Casciato A., Dimonte 4. All. D’Angelo.