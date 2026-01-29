Club76: tutti i risultati del weekend

Ecco i risultati infrasettimanali firmati Club76.

In Serie A1 le ragazze di coach Nicola Negro hanno vinto l’andata dei play-off della Coppa CEV in Polonia, 0-3 a Bielsko-Biala (13-25, 21-25, 22-25).

In U18 Regionale il Club76 Fenera Chieri conquista il match 0-3 contro Monviso Pinerolo U18 (11-25, 16-25, 17-25). Una buona partita quella giocata da Chieri contro Monviso Pinerolo. Le biancoblù sono state sempre in controllo, hanno fatto pochi errori e hanno meritatamente ottenuto i tre punti. Buona la tecnica messa in campo e l’agonismo mostrato contro una storica avversaria nella categoria. Top scorer Musaj con 13 punti, seguita dalla triade Boufandar, Occelli e Arbore con 9.

In U18 Rasero Teloni L’Alba Volley Club76 Playasti ha vinto 3-0 contro il Club76 Playasti (25-15, 25-15, 25-12). Partita in controllo dall’inizio alla fine, con possibilità di provare diverse situazioni tattiche e dare spazio a tutto il gruppo.

In U16 il Club76 Gs Pino Volley Dragone inciampa 3-0 contro Valsusa Volley (25-20, 25-23, 25-13). Finisce a Bruzolo l’avventura delle ragazze biancoblù nel girone turbo, che continuano comunque ad andare avanti a testa alta: un buon risultato l’accesso alla seconda fase per una squadra al suo primo anno nel campionato di lega U16.

In U14 il Club76 MTS Santena impone il proprio gioco su InVolley Torino per 1-3 (15-25 28-26 15-25 16-25).

Anticipo infrasettimanale per le ragazze di Asola. Vittoria piena in casa di un avversario sempre ostico. Le “clubbine” entrano in campo con il piglio giusto, mostrando a tratti un buon gioco. Qualche sbavatura nel secondo set complica le cose, ma le ragazze si dimostrano abili nel ritrovare la strada giusta, prendendo l'intera posta in palio.