Il moto club Alfieri presenta il team di mini enduro e la nuova sezione Turismo

E' quanto presentato ieri sera, 28 gennaio, presso la sede del moto club Alfieri di Asti (via Croce Verde 8). Alla presenza di staff e piloti - tra cui Alessio Berger - sono state delineate le linee guida della stagione 2026, con una particolare attenzione alle novità. E' nato infatti un nuovo progetto di mini enduro, con un team giovanissimo e compatto, pronto a dire la sua in pista.

La squadra è formata da Edoardo Marchisio (12 anni, di Castagnole Lanze), Pietro Lampo (15 anni, di Biella), Riccardo Massaza (13 anni, di Ozzano Monferrato), Federico Ferrari (13 anni, di Rivanazzano Terme), Carolina Ravedone (12 anni, di Rivanazzano Terme) e Pietro Bertorello (13 anni, di Gallareto). I giovani piloti militeranno, rispettivamente, nelle categorie Senior 85, 125, Senior 85, Senior 85, Lady e Senior 85, divisi tra Trofero Mario Ferrero e Campionato italiano di mini enduro. Al loro fianco il team del moto club astigiano, che presterà loro assistenza con mezzi e personale qualificato.

“Non vediamo l'ora di scendere in pista – commentano i ragazzi – Sarà una bella stagione e noi siamo pronti”.

«Abbiamo sempre creduto nei giovani e nel loro potenziale – afferma il presidente del moto club Alfieri, Roberto 'Bobo' Galati – per noi è un grande piacere poterli sostenere. Un grazie speciale va anche ai loro genitori».

Nel 2026 non mancheranno i grandi classici: la via del Sale e la gara sociale, appuntamenti diventati tradizione.

Last but not least, la genesi della nuova sezione Turismo del moto club, a cura del responsabile Roberto Bertola: «Il nostro è e sarà un gruppo aperto a tutti. Cercheremo di fare più uscite possibili e di partecipare a motoraduni. Questo è un moto club che non impone, ma aggrega. Liberamente».