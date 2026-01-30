GranTorino: trasferta di livello contro Costone Siena

La vittoria all'overtime contro San Miniato ha dato fiducia ai ragazzi di GRANTORINO, che hanno dimostrato grande lucidità nei momenti chiave contro una squadra ben attrezzata come quella toscana. Inoltre, forte del successo nello scontro diretto di dicembre, la squadra guidata da coach Comazzi ha scavalcato Genova, mettendosi alle spalle almeno per il momento lo scomodo ultimo posto che vale la retrocessione diretta in Serie C. Se le ultime uscite hanno confermato la solidità di Zumstein, decisivo è stato soprattutto il contributo di Mancino, vero trascinatore dall'arco, e Ficetti, sempre più a suo agio sotto canestro.

La sfida di sabato richiederà la massima concentrazione ai gialloblù, impegnati contro una delle tre squadre che occupano a pari merito il primo posto del girone. Vismederi Diagnostics Costone Siena ambisce alla qualificazione ai playoff e nella prima metà di campionato si è imposta come una delle squadre da battere: le uniche sconfitte finora sono arrivate negli scontri diretti di vertice con Lucca, Cecina e Mens Sana Siena. Nel match d'andata i toscani si sono imposti per 70-80 grazie al contributo di Masciarelli, top scorer fino a questo momento con una media di 15.5 punti.

Il match è in programma per sabato 31 gennaio alle 21:00 sul parquet del Palaorlandi di Monteriggioni e sarà trasmessa in diretta streaming sul canale Youtube di Vismederi Diagnostics Costone Siena. La direzione di gara sarà affidata alla direzione dei Sig.ri Rossetti Samuele e Parigi Mattia (secondo arbitro).