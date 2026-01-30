Tuttosport.com
La Reale Mutua Torino ’81 Iren in cerca dell'ottavo successo consecutivo

I gialloblù scenderanno in vasca davanti ai propri tifosi della piscina Stadio Monumentale domani sera alle ore 18 contro l’Arenzano
7 min
Per la penultima giornata del girone di andata la Reale Mutua Torino ’81 Iren scenderà in vasca davanti ai propri tifosi della piscina Stadio Monumentale contro l’Arenzano. I gialloblù, con la vittoria per 11-12 contro il Lavagna sono al terzo posto a quota 22 punti. I liguri, invece, con la sconfitta per 10-12 contro il Bogliasco sono scesi al sesto posto in classifica.

Simone Aversa presenta la sfida: «Dopo due vittorie importanti in trasferta, torniamo alla Monumentale, sarebbe un peccato non sfruttare il turno casalingo e continuare la nostra striscia di vittorie consecutive. Ci aspetta una partita dura, le due squadre si conoscono bene, perché ci siamo incontrati più volte per delle amichevoli, quindi si gioca a carte scoperte. Noi dobbiamo fare affidamento sulle nostre certezze e i nostri punti di forza, cercando di contenere i loro giocatori migliori. È importante conquistare i tre punti per due motivi: mantenere il vantaggio sulle nostre inseguitrici, ma al tempo stesso rimanere agganciati a Chiavari e Sori che ci precedono!».

La partita si disputerà sabato 31 gennaio alle ore 18:00 presso la piscina Stadio Monumentale di Torino. Il match verrà trasmesso in streaming sul canale YouTube “Torino81live” a cura di Gianluca Valsoano e Franco Nettuno con la regia di Gabriele Lusco.

DECIMA GIORNATA DI SERIE A2M GIRONE NORD

AGN Energia Bogliasco 1951 – Chiavari Nuoto
Vela Nuoto Ancona – Dream Sport
Waterpolo Milano Metanopoli – Spazio R.N. Camogli
Mobilpesca Lavagna – Piacenza Pallanuoto 2018
Reale Mutua Torino ’81 Iren – R.N. Arenzano
Pallanuoto Bergamo – Futurenergy R.N. Sori

LA CLASSIFICA

Chiavari Nuoto 25, Futurenergy R.N. Sori 23, Reale Mutua Torino ’81 Iren 22, Spazio R.N. Camogli 18, AGN Energia Bogliasco 1951 18, R.N. Arenzano 15, Mobilpesca Lavagna 13, Piacenza Pallanuoto 2018 9, Vela Nuoto Ancona 7, Waterpolo Milano Metanopoli 6, Dream Sport 3, Pallanuoto Bergamo 0.

 

