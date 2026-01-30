Asti Padel Teams: decima giornata di Campionato APT 2025/2026

Si parte subito col botto con la clamorosa vittoria di Hair House Asti sui campioni CSI in carica Arena Padel Team che martedì 27 gennaio, tra le mura amiche dell’Arena Club, partono subito in salita con la sconfitta al tie-break nel primo set; nel secondo set la vittoria schiacciante per 6-1 poteva far sembrare che l’incontro fosse ormai in pugno, ma Hair House si rifà sotto e mette in cascina quattro preziosi punti in classifica col risultato di 3-6, lasciando comunque agli avversari il punto bonus per aver vinto complessivamente più game nella gara (15-14).

Nella stessa giornata alle ore 21:30 sono scese in campo quattro squadre al circolo Asti Padel: sul campo 3 Net King Padel, dopo aver vinto abbastanza agilmente i primi due set (6-1/6-2), deve cedere il terzo ai San Rock che riescono a vincere al tie-break, mentre sul campo 4 sono I Puntazos a faticare coi Bomber’s, ottenendo la vittoria per 2-1 solamente nell’ultima frazione di gioco (4-6/6-1/6-4).

Risultato simile quello di mercoledì 28 tra Asados e Il Pelu Padel Team, disputatosi in casa dei primi al Waya Padel, e anche in questo caso la partita si è decisa nel terzo set, che ha visto infine vittoriosi gli ospiti per 1-2 (2-6/6-4/3-6).

Giovedì 29 alle ore 20, il derby della Waya tra Uni Soluzioni e Bazzuca Boys fa registrare l’unico 3-0 di giornata, coi primi che faticano solamente nel secondo set ma che alla fine portano a casa tutti e cinque i punti a disposizione (6-1/6-3/6-2).

La gara tra F.T.P. Soc. Coop. e Tremòni Padel prevista per mercoledì 28 è stata rinviata a lunedì 2 febbraio a causa delle molte defezioni per malattia dei Tremòni, mentre giovedì 5 si svolgerà il recupero tra I Puntazos e Net King Padel.

Al momento quindi la classifica è guidata provvisoriamente da I Puntazos a 39 punti, che precedono Arena (39) poiché hanno un incontro disputato in meno; al terzo posto Net King Padel (38) seguita da F.T.P. (38), entrambe con una gara da recuperare. Uni Soluzioni a 36 punti è l’ultima formazione ad essere sicura del passaggio in Gold, mentre a Hair House (35) basta un punto per lasciare nel Silver i Bomber’s (31), girone nel quale andranno sicuramente invece Il Pelu (25), Tremòni (23), I San Rock (21), Bazzuca (15) e Asados (12).

La prossima settimana si disputerà l’ultima giornata della prima fase mentre i gironi Gold e Silver della seconda inizieranno subito dopo, a partire da lunedì 9 febbraio e si concluderanno a metà marzo. A seguire il primo turno dei playoff fino alle finalissime di categoria previste per domenica 12 aprile presso l’impianto Asti Padel di via Gerbi 20.