Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

La Reale Mutua Fenera Chieri ’76 apre a Torino con Scandicci l’ultima parte della regular season

Chieri apre il nuovo ciclo di gare tornando a sfidare la Savino Del Bene Scandicci. Archiviata la semifinale di Coppa Italia all’Inalpi Arena, il confronto si rinnova, domenica 1 febbraio alle ore 17, al Pala Gianni Asti di Torino
2 min
La Reale Mutua Fenera Chieri ’76 apre a Torino con Scandicci l’ultima parte della regular season

Dopo il fine settimana di sosta del campionato per lasciare spazio alle finali della Coppa Italia Frecciarossa, nel weekend a cavallo fra la fine di gennaio e l’inizio di febbraio inizia l’ultima tranche della Serie A1 Tigotà: cinque partire che porteranno, il 21 febbraio, alla conclusione della regular season. La Reale Mutua Fenera Chieri ’76 apre questo filotto di gare affrontando di nuovo a Torino la Savino Del Bene Scandicci, non più all’Inalpi Arena come sabato scorso nella semifinale di coppa ma al Pala Gianni Asti. L’incontro, valevole per la nona giornata di ritorno, si giocherà domenica 1 febbraio con fischio d’inizio alle ore 17.
Distanziate di 7 punti – Scandicci seconda a 54, Chieri quarta a 47 – entrambe le squadre sono reduci da un successo esterno per 0-3 nei rispettivi impegni europei di mercoledì 28 gennaio, le toscane a Blaj in Champions League, le chieresi a Bielsko-Biala in Coppa CEV. I tre punti in palio domenica sono come sempre importantissimi, ma con l’avvicinarsi della conclusione della stagione regolare pesano sempre più per il raggiungimento degli obiettivi di classifica alla portata dei due club.
I precedenti sono in tutto 16, con 2 successi di Chieri e 14 di Scandicci. Tre le ex in campo, da un lato Sara Alberti, dall’altra Camilla Weitzel e Avery Skinner.

A fare il punto e presentare la sfida è l’opposto Elles Dambrink: «Nella partita a Bielsko-Biala abbiamo iniziato molto bene, con un muro ordinato e un servizio costante. Nel secondo set abbiamo commesso alcuni errori che hanno facilitato la loro rimonta ma in seguito abbiamo dimostrato di sapere come metterle sotto pressione a rete. Dovremo curare questo aspetto anche nella prossima partita casalinga. Scandicci è una squadra molto aggressiva in attacco, con giocatrici come Skinner e Antropova, per noi questo significa che sarà importante portare la palla staccata dalla rete per rallentare un po’ il gioco. Servirà spirito combattivo per reagire, e a Torino nella semifinale di coppa abbiamo dimostrato che è possibile».

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Piemonte News

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS