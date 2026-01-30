Tuttosport.com
Reale Mutua Basket Torino cerca riscatto sul difficile campo di Cividale

I gialloblù si presentano alla sfida dopo la sconfitta casalinga contro Cremona, secondo stop consecutivo che ha rallentato la corsa della Reale Mutua. Il gruppo di coach Moretti è ora chiamato a reagire con un bilancio tornato in equilibrio: 12 vittorie e 12 sconfitte
4 min
Reale Mutua Basket Torino cerca riscatto sul difficile campo di Cividale © valerio_gioviani

La Reale Mutua Basket Torino torna in campo domani in Friuli, sabato 31 gennaio alle ore 20.00, per la sfida in trasferta contro la UEB Gesteco Cividale, in programma al PalaGesteco e valida per una nuova, impegnativa tappa del campionato di Serie A2 Old Wild West.

I gialloblù arrivano alla partita dopo la sconfitta maturata in casa domenica scorsa contro una lanciatissima Juvi Cremona. Per la Reale Mutua è stato il secondo stop consecutivo, che ha rallentato così il percorso del gruppo di coach Moretti dopo lo sprint che aveva caratterizzato le ultime settimane dei torinesi, chiamati ora a reagire per provare a riportare in positivo un bilancio che ora è in perfetto equilibrio (12 vittorie e 12 sconfitte).

Il calendario, però, non permette cali di attenzione: la trasferta di Cividale apre infatti un trittico di partite particolarmente impegnative, che proseguirà con il big match casalingo in diretta televisiva contro la Fortitudo Bologna (6 febbraio) e con la successiva trasferta sul campo di Livorno (11 febbraio). Diventa quindi fondamentale mantenere alta la concentrazione e affrontare ogni sfida con la massima determinazione.

A presentare la trasferta di Cividale è il capitano Matteo Schina:

«Mi aspetto una battaglia, sportivamente parlando. Cividale ha dimostrato di essere una squadra solida, capace di cambiare assetto in pochissimo tempo dopo aver perso un giocatore importante come Ferrari. Lo storico non ci deve interessare, ogni gara fa storia a sé. Noi dobbiamo dimostrare che non siamo quelli delle ultime due partite e che possiamo fare meglio.»

GLI AVVERSARI – L’ANALISI DI FLAVIO BOTTIROLI

«Cividale è una squadra che sta vivendo un momento di grande forma: arriva da tre vittorie consecutive, l’ultima di enorme prestigio sul campo di Verona, una delle principali pretendenti alla vittoria finale. Questo racconta chiaramente in che condizione arrivano alla partita.

Parliamo di un gruppo composto da tanti giocatori italiani che conoscono molto bene il sistema di coach Pillastrini, allenatore di altissimo livello e profondo conoscitore della categoria, capace di dare alle sue squadre grande organizzazione ed efficacia su entrambi i lati del campo.

Hanno uno zoccolo duro che lavora insieme da anni, come Rota e Mastellari, a cui si aggiungono stranieri di qualità come Redivo e un americano di assoluto livello per la categoria come Deshaun Freeman. È vero che hanno perso un talento eccellente come Francesco Ferrari, ora alla Virtus Bologna, ma hanno mantenuto un prospetto importante come Marangon, campione d’Europa Under 20 la scorsa stagione.

Dovremo andare a giocare a Cividale con il massimo rispetto: in casa sono estremamente pericolosi. Servirà una partita di altissimo livello, praticamente perfetta, per poter portare a casa i due punti. Allo stesso tempo dobbiamo scendere in campo con fiducia: abbiamo grande voglia di rivincita dopo l’ultima gara con Cremona e vogliamo continuare il nostro percorso con determinazione.»

INJURY REPORT

Ancora indisponibile Matteo Ghirlanda, che sta proseguendo il percorso di riabilitazione al ginocchio destro.

DIRETTA STREAMING

La gara sarà trasmessa in diretta streaming su LNP Pass.

Tutte le news di Piemonte News

