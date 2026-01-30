Bertram Derthona: domani arriva Udine, una delle squadre più quadrate del campionato

Come arrivano le due squadre?

Giunta a Napoli con due sconfitte consecutive contro Brescia e Milano, la Bertram Derthona Tortona si è rialzata sul campo dei partenopei, vincendo 82-76 lontano da casa. La squadra di Adriano Vertemati, invece, è reduce da due battute d'arresto consecutive, sconfitta in casa da Reggio Emilia e in trasferta da Brescia, capitolata sotto la tripla della vittoria di Amedeo Della Valle.

La sfida dell'andata contro APU Old Wild West Udine

All'andata, la Bertram era riuscita ad uscire dal PalaCarnera con la vittoria per 94-90 nonostante il tentativo di rimonta da parte dei padroni di casa. Decisivi Christian Vital (23 punti, 4 rimbalzi, 4 assist), Dominik Olejniczak (15 punti e 10 rimbalzi) e il rientrante ed ex di giornata Arturs Strautins (20 punti).

Il punto di Andrea Vicenzutto

Come di consueto, la sfida è presentata da uno degli assistenti allenatori di Mario Fioretti.

«La vittoria dell'andata è arrivata al termine di una vera battaglia fuori casa, con loro che hanno veramente segnato tanti canestri importanti anche nei momenti cruciali» dice Andrea Vicenzutto. «Noi siamo stati però bravi a rimanere davanti con alcune giocate dei nostri trascinatori. Penso che Udine sia una delle squadre più quadrate di questo campionato: in questo momento credo che la loro classifica sia molto fasulla. Le loro sconfitte contro squadre importanti della nostra lega, arrivate solo negli ultimi possessi, ne sono la dimostrazione effettiva». Il tecnico friulano parla anche dei volti nuovi per i bianconeri rispetto all'andata: l'ex di giornata Semaj Christon e il lettone Kristers Zoriks. «La squadra sarà diversa, due giocatori in due ruoli chiave sono cambiati perché rispetto all'andata non ci sarà neanche DJ Brewton oltre ad Anthony Hickey», dice. «Troveremo una Udine che ha delle caratteristiche tecniche individuali sui singoli diverse, ma che a livello di gioco di squadra non hanno impattato più di tanto. Sicuramente [Semaj] Christon è un giocatore che tutti ben conosciamo, di alto livello per questo campionato ed è un'assoluta certezza. Si tratta di un giocatore molto bravo, grazie alla sua fisicità, ad arrivare in area decisamente più spesso di Hickey. Forse è meno pericoloso da tre punti, ma ha grande impatto e creazione per i compagni». «Mirza Alibegovic sta giocando un campionato di livello assoluto, grazie non solo alla quantità, ma anche alla qualità dei canestri che sta segnando, nei momenti cruciali della partita. Oltre a lui Udine è ricca di altri giocatori esperti, super affidabili come Eimantas Bendzius e Aubrey Dawkins» sottolinea. «Oltre a loro, sono tre i giocatori che vorrei citare: Andrea Calzavara, che sta crescendo partita dopo partita come backup point guard, e i due numeri cinque, che tra l'altro ho allenato, ovvero Skylar Spencer e Christian Mekowulu. Danno una grande impronta in termini di fisicità ad Udine».

Novità per navette post-partita dalla Nova Arena

In occasione della sfida casalinga contro Udine è stata introdotta una novità importante legata al servizio delle navette gratuite per collegare il centro città di Tortona alla Cittadella dello Sport. In occasione della partita con i friulani, infatti, le navette per il ritorno al termine della gara partiranno dal Parcheggio Settore Ospiti, in corrispondenza delle uscite n. 13 e 14 del palasport e non più dalla strada antistante il bar/ristorante del centro sportivo per migliorare la viabilità attorno alla Nova Arena. Il servizio sarà attivo dal termine della partita fino a circa un’ora dopo, con ultima partenza fissata per le ore 21:10. Il servizio di andata prima del match, invece, sarà attivo dalle ore 16:20.