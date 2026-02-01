Avigliana Basket: altri due successi per le Greens

Trasferta complicata in terra novarese, contro la formazione di San Giacomo. Le Greens inseguono le padrone di casa per quasi tutta la gara. Pur costruendo buone conclusioni, la via del canestro appare davvero stregata; Avigliana ha però il grande merito di restare sempre aggrappata alla partita e nel finale riesce a far valere la maggiore esperienza e, con un parziale di 10 a 19, recupera lo svantaggio e si aggiudica una sofferta vittoria.

San Giacomo Novara - Avigliana Basket 49-54

Parziali (14-12, 10-9, 15-14, 10-19)

Avigliana Basket: Tamini Ankarstad 11, Di Leo 10, Rinaudo 9, Maschera 9, Lupo 6, Caputo, Souare, Gorgitano 1, Alberto 3, Ciuti 5. All.re Spampinato, Ass. Brolatti.

Sfida di alta classifica di scena al Pala Drubiaglio, si affrontano la seconda e la terza in classifica, in quella che è ormai una grande classica della categoria. Le Greens ospitano infatti Cerrus Basket, formazione che ha partecipato alle ultime Finali per la Serie B nella scorsa stagione.

La gara è, come da pronostico, molto intensa e fisica. Nella parte di gara iniziale primo tentativo di fuga fino al +8 della formazione di casa nel secondo quarto, seguito da un controparziale delle ospiti che terminano il primo tempo in leggero vantaggio.

La terza frazione determina il parziale che Avigliana riuscirà a mantenere fino alla sirena finale; le Greens infatti, con una prova di carattere, chiudono l'area e concedono pochissimo a Cerrus. Le padrone di casa sono successivamente brave a contenere i tentativi di rimonta ospite e ad ottenere, davanti al numeroso pubblico di casa, un successo importantissimo anche in ottica seconda fase.

Avigliana Basket - Cerrus Basket 49-44

Parziali (13-13, 13-15, 10-3, 13-13)

Avigliana Basket: Alberto 5, Souare, Lupo 11, Maschera 6, Ciuti 2, Caudera, Gorgitano 9, Monteverde, Tamini Ankarstad 2, Di Leo 12, Rinaudo 2, Bellocchio. All.re Spampinato, Ass.ti Lucivero, Candela.

Coach Spampinato: «Due successi molto diversi tra loro per come sono maturati, ma con qualcosa in comune: la determinazione, il lavoro di squadra e l'attenzione che tutte le ragazze hanno messo in campo durante entrambe le partite. La squadra sta crescendo in consapevolezza ed unità; ci avviciniamo alla seconda parte di stagione e non vediamo l'ora di dimostrare dove possiamo arrivare con questo spirito».