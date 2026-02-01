La Reale Mutua Torino ’81 Iren pareggia contro l’Arenzano  

Simone Aversa: «Portiamo a casa un punto che non ci soddisfa, non abbiamo giocato bene soprattutto in difesa dove abbiamo regalato molto. L'Arenzano ha avuto più fame di noi che siamo sembrati un po' con la pancia piena, anche se in realtà non abbiamo fatto niente, siamo nella corsa play-off insieme a un gruppetto di squadre. Da lunedì prepareremo la partita di Chiavari che sarà sicuramente impegnativa, ma è subito un'opportunità per riscattarci!».

COMUNICATO INTERO

Un solo punto per la Reale Mutua Torino ’81 Iren che pareggia 16-16 contro l’Arenzano interrompendo così la propria striscia di successi consecutivi. È stata una sfida molto equilibrata giocata punto a punto, i gialloblù ci provano fino alla fine, ma falliscono il match point e prendono il gol del pareggio a venti secondi dalla sirena finale.

LA PARTITA

Inizia il match e l’Arenzano passa in vantaggio con Mantovani, ma Lisica risponde per i gialloblù. I liguri trovano l’1-2 con Ricci, la Torino ’81 reagisce con le reti di Tononi e Lisica, ma Arco segna il 3-3 in superiorità numerica. I ragazzi di Simone Aversa provano ad allungare con i gol di Novara e di Colombo, su rigore, per il 5-3, ma gli ospiti realizzano il -1 con Bruzzone. Si rientra in acqua per la seconda frazione di gioco e la Reale Mutua Torino ’81 Iren aumenta il proprio vantaggio con le reti di Novara e Maffè, ma l’Arenzano è in partita e si porta sul 7-6 con Ricci e Carrazza. I torinesi ritornano sul +2 grazie a Lisica, però i ragazzi di Robello trovano il pareggio grazie ai gol di Ghillino in superiorità numerica e di Giordano.

Al cambio vasca Coccia fa il 9-8, ma Borelli fa il 9-9. La Torino ’81 segna il +1 con Lisica e l’Arenzano pareggia con Ghillino, ma Tononi non ci sta e realizza la rete del 11-10 in superiorità numerica ed è ancora Ghillino a siglare l’11-11. Tononi trova la sua terza rete di serata e il 12-11, ma i liguri rispondono con Bruzzone per il pareggio e con il rigore di Ghillino per passare in vantaggio. Inizia l’ultimo quarto e la Reale Mutua Torino ’81 Iren pareggia con Tononi, ma Delvecchio riporta i suoi sul +1. I ragazzi di Simone Aversa attaccano e mettono il muso avanti grazie a Lisica e Novara, ma l’Arenzano pareggiano i conti con Bruzzone. I gialloblù segnano la rete del 16-15 ancora con Novara, ma a venti secondi dalla sirena finale, Degrossi trova il gol del 16-16 che chiude la sfida.

LE ANALISI

Le parole di Simone Aversa al termine dell’incontro. «Portiamo a casa un punto che non ci soddisfa, non abbiamo giocato bene soprattutto in difesa dove abbiamo regalato molto. Alla fine, abbiamo avuto l'occasione per dare il colpo di grazia all’Arenzano in superiorità numerica dopo il time-out, ma abbiamo fatto confusione e sul ribaltamento abbiamo chiuso male e subito il gol del pareggio, ci siamo persi un uomo a tre metri dalla porta e questa è stata la ciliegina sulla torta a conclusione di una prestazione non brillante. L'Arenzano ha avuto più fame di noi che siamo sembrati un po' con la pancia piena, anche se in realtà non abbiamo fatto niente, siamo nella corsa play-off insieme a un gruppetto di squadre. È un peccato non aver mantenuto questa andatura, soprattutto in casa. Da lunedì prepareremo la partita di Chiavari che sarà sicuramente impegnativa, ma è subito un'opportunità per riscattarci! Ottimo l'arbitraggio di D'Antoni e Bacelle».

IL TABELLINO

REALE MUTUA TORINO ’81 IREN – R.N. ARENZANO 16-16

Parziali (5-4; 3-4; 4-5; 4-3)

REALE MUTUA TORINO ’81 IREN: Romanazzi, Lisica 5, Abate, Tononi 4, Maffè 1, Coccia 1, Costa, Ermondi, Cassia, De Luca, Novara 4, Colombo 1, Liistro, Aichino. All. Aversa.

R.N. ARENZANO: Graffigna, Pedrini, Delvecchio 1, Ghillino 4, Bruzzone 3, Borelli 1, Carrazza 1, Giordano 1, Mantovani 1, Ricci 2, Degrossi 1, Arco 1, Carlucci, Verolla. All. Robello.

GLI ARBITRI: BACELLE – D’ANTONI

LE NOTE: Nessuno uscito per limite di falli. Superiorità numeriche: Reale Mutua Torino ’81 Iren 3/11 + 2 rigori e RN Arenzano 6/12 + 2 rigori.