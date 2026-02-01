La Reale Mutua Torino sconfitta a Cividale

La Reale Mutua Basket Torino esce sconfitta dal PalaGesteco di Cividale del Friuli per 72-62 al termine di una gara dai due volti, ben giocata nel primo tempo ma compromessa da una seconda metà di partita nettamente favorevole ai padroni di casa. I gialloblù torinesi avevano approcciato la sfida con personalità, rispondendo all’energia iniziale di Cividale e chiudendo avanti il primo quarto, per poi consolidare il vantaggio nel secondo periodo grazie a una difesa solida, una buona circolazione di palla e alla precisione offensiva di Teague e del gruppo, arrivando all’intervallo lungo sul +10. Nella ripresa però l’inerzia è cambiata: Torino ha faticato a trovare soluzioni offensive, ha concesso tante seconde opportunità a rimbalzo agli avversari, subendo la fisicità e l’intensità crescente dei friulani. Cividale ha ribaltato così la partita con un parziale di 42-22 nel secondo tempo, trascinata dall’energia di Freeman, dall’istinto da killer di Redivo e dalla scintilla del giovane Marangon, fino al definitivo 72-62. Per la Reale Mutua si tratta della terza sconfitta consecutiva, che porta il bilancio stagionale dei piemontesi sul 12-13, in negativo per la prima volta dal 30 novembre. Uno stop che allontana ulteriormente Torino dal gruppo di medio-alta classifica e impone ora massima attenzione nella lotta in zona play-in, guardandosi alle spalle e seguendo con attenzione squadre in fiducia come Bergamo, Cremona e Mestre. Il prossimo appuntamento della Reale Mutua sarà venerdì 6 febbraio al Pala Gianni Asti (Parco Ruffini, Torino), nel big match in diretta televisiva contro la Fortitudo Bologna.

QUINTETTI INIZIALI

Cividale: Redivo, Mastellari, Marangon, Ferrari, Freeman

Torino: Schina, Teague, Severini, Allen, Bruttini

Avvio di gara che vede la Reale Mutua all’inseguimento di una Cividale che cerca di imporre subito un alto ritmo, facendosi spingere dal proprio pubblico. Torino risponde bene, trovando ritmo dall’arco con Teague che sblocca i suoi e poi lo seguono a ruota Schina e Severini per piazzare il sorpasso e chiudere avanti la prima frazione sul 22-24.

Percentuali e ritmi che si abbassano nel secondo quarto. Torino fa buona guardia ai punti di riferimento offensivi friulani e tiene la conduzione del punteggio, seppur minimo, grazie alla precisione di Teague, primo giocatore a raggiungere la doppia cifra. La difesa torinese regge e pian piano i ragazzi di coach Moretti riprendono fiducia anche nell’altra metà campo, costruendo bene e trovando produzione da tutto il gruppo: il gioco da tre punti di Stazzonelli vale il +10 che chiude la prima metà di gara sul 30-40 per la Reale Mutua.

La Reale Mutua continua a fare affidamento sulla propria difesa per tenere la testa avanti anche quando viene meno la produzione offensiva. Cividale riesce comunque a rosicchiare il gap e trova anche il sorpasso, sfruttando le seconde opportunità da rimbalzo d’attacco colte da Freeman e capitalizzando sulle basse percentuali ai tiri liberi di Torino. L’inerzia così si sposta dalla parte di Cividale, che chiude avanti la terza frazione sul 51-48, con la Reale Mutua tenuta a soli 8 punti segnati nel quarto.

La scintilla friulana ha il volto del giovane Marangon, che aveva firmato il sorpasso in chiusura di terzo quarto prima di aprire l’ultima frazione con la tripla che scalda ulteriormente il pubblico di casa. Torino non trova più soluzioni in attacco, costruendo con frenesia e senza lucidità. I torinesi così iniziano a cedere il passo alla Gesteco, con i canestri di Costi che valgono la doppia cifra di vantaggio per i friulani e il timeout di coach Moretti. Torino prova timidamente a rimettere in discussione i giochi ma il tentativo di reazione viene stroncato sul nascere da Lucio Redivo. Finisce 72-62.

Coach Moretti: «L’analisi del match si può sintetizzare dicendo che abbiamo giocato un primo tempo ottimo e un secondo tempo pessimo. Purtroppo, per quello che è apparso nella seconda metà di gara, siamo sembrati più brutti di quello che potevamo essere. Nel primo tempo siamo stati perfetti su entrambi i lati del campo, condividendo il pallone e difendendo con attenzione. Poi però siamo calati di rendimento, un po’ per merito dei nostri avversari che hanno cambiato marcia a livello di intensità, e un po’ per demerito nostro. Abbiamo smesso di muovere la palla, abbiamo concesso tanti rimbalzi offensivi, perso palloni, tutto questo ha portato tanti possessi in più ai nostri avversari che hanno vinto meritatamente».

UEB Gesteco Cividale - Reale Mutua Torino 72-62

Parziali (22-24, 8-16, 21-8, 21-14)

UEB Gesteco Cividale: Deshawn Freeman 17 (8/13, 0/0), Lucio Redivo 14 (4/7, 2/7), Leonardo Marangon 12 (3/6, 2/5), Alessandro Ferrari 9 (3/6, 1/2), Eugenio Rota 7 (0/6, 1/4), Cosimo Costi 6 (1/3, 0/3), Luca Cesana 4 (2/4, 0/2), Martino Mastellari 3 (0/1, 1/2), Matteo Berti 0 (0/4, 0/0), Riccardo Gozo 0 (0/0, 0/1), Matteo Natali 0 (0/0, 0/0), Davide Pittioni 0 (0/0, 0/0). Tiri liberi: 9 / 9 - Rimbalzi: 39 15 + 24 (Deshawn Freeman, Cosimo Costi 8) - Assist: 9 (Lucio Redivo 4).

Reale Mutua Torino: Macio Teague 19 (5/8, 3/5), Robert Allen 12 (3/12, 1/2), Federico Massone 11 (4/8, 0/1), Marco Cusin 6 (3/6, 0/0), Matteo Schina 5 (1/1, 1/2), Umberto Stazzonelli 4 (1/2, 0/1), Giovanni Severini 3 (0/0, 1/2), Davide Bruttini 2 (1/5, 0/0), Lorenzo Tortu' 0 (0/1, 0/2), Success Eruke 0 (0/0, 0/0). Tiri liberi: 8 / 13 - Rimbalzi: 33 9 + 24 (Robert Allen 12) - Assist: 11 (Federico Massone 4).