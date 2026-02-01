Tuttosport.com
Concordia, inizio d’anno da sogno: sei podi nel primo weekend, cinque sono d’oro

A Candelo, nella 1ª Prova Regionale del Campionato di Specialità Gold, il primo fine settimana di gare si chiude sotto il segno dell’oro
Concordia, inizio d’anno da sogno: sei podi nel primo weekend, cinque sono d’oro

 

La Concordia inizia  il nuovo anno agonistico conquistando nel primo weekend di gare sei podi, di cui cinque tutti d’oro!

Questo esordio 2026 segnato dallo sfavillio dell’oro è avvenuto a Candelo, dove  sabato 31 gennaio si è svolta la  1ª Prova Regionale del Campionato di Specialità Gold.
Un inizio  rivoluzionato rispetto agli ultimi anni, dove i Campionati dei primi mesi erano quelli di rappresentativa, mentre i Campionati Individuali si svolgevano in autunno.

Quest’anno il Calendario agonistico federale è stato  “ribaltato”, costringendo così le allenatrici a cambiare completamente  la preparazione delle ginnaste, che affrontano in questi mesi le gare  individuali, mentre da settembre dovranno essere pronte  per le gare di rappresentativa.

Decisamente in forma per il primo appuntamento dell’anno, le atlete del team chivassese, guidato dalle  tecniche  Clara ShermerSelene Osti,  hanno brillato sulla  pedana  biellese.

La prima  a scendere in pedana è stata Cecilya Pistamiglio, Junior 1, che ha gareggiato nelle Specialità clavette e  nastro: una gara  da incorniciare, quella di Cecilya che, unica nella sua  categoria, ha  superato il “muro” del 22, con  due esercizi di grande carattere, che  hanno ottenuto dalla Giuria i punteggi di 22.750 alle  clavette e 22.950 al nastro, collocandola sul primo gradino del podio in entrambe le  prove.

Non da meno è stata la seconda portacolori della Società chivassese, Alessandra Bellone, che ha gareggiato nelle Senior 2, la categoria più numerosa, formata da ginnaste  ormai esperte e tecnicamente mature.

Maturi, e ricchi di passaggi complessi, difficoltà e maestrie, sono stati infatti i due esercizi di Alessandra, che ha  gareggiato per le Specialità cerchio e palla, conquistando in entrambi il primo gradino del podio, con i punteggi,  rispettivamente,  di 25.200 e di 24.150.

L’ultima a scendere in pedana  è stata Daria Molinari, Senior 1, che ha  gareggiato nelle Specialità clavette e nastro, mettendo ancora una  volta in evidenza le  doti di eleganza e flessibilità che  la contraddistinguono. Anche per lei è arrivata  la conquista dell’Oro con la prova al nastro, premiata da un punteggio di 23.900, mentre nell’esercizio alla palla qualche errore l’ha fermata al 4° posto.

I successi sono proseguti domenica 1 febbraio, al Palazzetto dello Sport di Saluzzo, nella 1ª Prova Regionale del Campionato Silver Individuale LE, il più alto tecnicamente del settore Silver, a cui hanno partecipato Elena RomanoChiara Bonora, nella categoria Junior 1.

Il Programma  prevede due esercizi, la cui somma dei punteggi va a formare  la classifica. 

Palla e nastro sono stati gli esercizi presentati da Elena, cerchio e clavette da Chiara. Accompagnate dalle  tecniche Marica Osti e Chiara Sinacori, entrambe  hanno condotto una  bella gara, eseguendo le  loro prove con eleganza ed espressività.

Chiara, con il punteggio totale  di 25.700, ha conquistato un meritato Bronzo, Elena, con il totale di  25.125, si è fermata al 4° posto ad un passo dal podio.

Nei prossimi weekend  la Concordia, con tutto il suo staff, sarà impegnata ad ospitare quattro gare del Calendario federale, che  porteranno nel palazzetto chivassese  centinaia di ginnaste da tutto il Piemonte.

 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

