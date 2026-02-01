Concordia, inizio d’anno da sogno: sei podi nel primo weekend, cinque sono d’oro

La Concordia inizia il nuovo anno agonistico conquistando nel primo weekend di gare sei podi, di cui cinque tutti d’oro!

Questo esordio 2026 segnato dallo sfavillio dell’oro è avvenuto a Candelo, dove sabato 31 gennaio si è svolta la 1ª Prova Regionale del Campionato di Specialità Gold.

Un inizio rivoluzionato rispetto agli ultimi anni, dove i Campionati dei primi mesi erano quelli di rappresentativa, mentre i Campionati Individuali si svolgevano in autunno.

Quest’anno il Calendario agonistico federale è stato “ribaltato”, costringendo così le allenatrici a cambiare completamente la preparazione delle ginnaste, che affrontano in questi mesi le gare individuali, mentre da settembre dovranno essere pronte per le gare di rappresentativa.

Decisamente in forma per il primo appuntamento dell’anno, le atlete del team chivassese, guidato dalle tecniche Clara Shermer e Selene Osti, hanno brillato sulla pedana biellese.

La prima a scendere in pedana è stata Cecilya Pistamiglio, Junior 1, che ha gareggiato nelle Specialità clavette e nastro: una gara da incorniciare, quella di Cecilya che, unica nella sua categoria, ha superato il “muro” del 22, con due esercizi di grande carattere, che hanno ottenuto dalla Giuria i punteggi di 22.750 alle clavette e 22.950 al nastro, collocandola sul primo gradino del podio in entrambe le prove.

Non da meno è stata la seconda portacolori della Società chivassese, Alessandra Bellone, che ha gareggiato nelle Senior 2, la categoria più numerosa, formata da ginnaste ormai esperte e tecnicamente mature.

Maturi, e ricchi di passaggi complessi, difficoltà e maestrie, sono stati infatti i due esercizi di Alessandra, che ha gareggiato per le Specialità cerchio e palla, conquistando in entrambi il primo gradino del podio, con i punteggi, rispettivamente, di 25.200 e di 24.150.

L’ultima a scendere in pedana è stata Daria Molinari, Senior 1, che ha gareggiato nelle Specialità clavette e nastro, mettendo ancora una volta in evidenza le doti di eleganza e flessibilità che la contraddistinguono. Anche per lei è arrivata la conquista dell’Oro con la prova al nastro, premiata da un punteggio di 23.900, mentre nell’esercizio alla palla qualche errore l’ha fermata al 4° posto.

I successi sono proseguti domenica 1 febbraio, al Palazzetto dello Sport di Saluzzo, nella 1ª Prova Regionale del Campionato Silver Individuale LE, il più alto tecnicamente del settore Silver, a cui hanno partecipato Elena Romano e Chiara Bonora, nella categoria Junior 1.

Il Programma prevede due esercizi, la cui somma dei punteggi va a formare la classifica.

Palla e nastro sono stati gli esercizi presentati da Elena, cerchio e clavette da Chiara. Accompagnate dalle tecniche Marica Osti e Chiara Sinacori, entrambe hanno condotto una bella gara, eseguendo le loro prove con eleganza ed espressività.

Chiara, con il punteggio totale di 25.700, ha conquistato un meritato Bronzo, Elena, con il totale di 25.125, si è fermata al 4° posto ad un passo dal podio.

Nei prossimi weekend la Concordia, con tutto il suo staff, sarà impegnata ad ospitare quattro gare del Calendario federale, che porteranno nel palazzetto chivassese centinaia di ginnaste da tutto il Piemonte.