Ginnastica Ritmica: weekend di gare regionali per la Società Elegantia

Si è concluso un intenso fine settimana di competizioni per la Società Elegantia di Gassino Torinese, impegnata su più fronti nelle prove regionali della Federazione Ginnastica d’Italia. Tra Candelo e Saluzzo, le ginnaste del sodalizio hanno fatto il loro esordio stagionale, confrontandosi con i programmi tecnici dei campionati Gold e Silver. Nella giornata di sabato 31 gennaio, Candelo ha ospitato la prima prova del Campionato di Specialità Gold per le categorie Junior e Senior. Elegantia ha schierato otto ginnaste, ottenendo i seguenti risultati ufficiali:

Junior 1 : Ilenia Molinaro ha ottenuto il primo posto al cerchio e il secondo al nastro; Arianna Desandré si è classificata seconda alla palla, mentre Martina Quaranta ha conquistato la medaglia di bronzo al nastro.

Junior 2 : Ginevra Mescia ha concluso in prima posizione sia la prova al nastro che quella alle clavette. Arianna Conte ha terminato le proprie rotazioni al quarto posto al cerchio e alle clavette.

Senior 1 : Lavinia Romano ha ottenuto il secondo posto nelle specialità cerchio e clavette.

Senior 2: Eleonora Mescia si è classificata seconda alla palla e quarta alle clavette; Simona Bava ha conseguito l’argento al cerchio e la quarta posizione alle clavette.

Il fine settimana agonistico si è completato domenica 1 febbraio a Saluzzo con la prima prova del Campionato Individuale LE. In pedana, per la società Elegantia, ha gareggiato Sara Allegri (categoria Allieva 5). L’atleta ha condotto una prova di alto livello in entrambi gli attrezzi presentati, classificandosi al primo posto sia alla palla che alle clavette.

Il bilancio di questo primo appuntamento stagionale permette alla società di analizzare con soddisfazione lo stato della preparazione. Il lavoro in palestra prosegue ora con regolarità e senza sosta, con l’obiettivo di affinare le esecuzioni e i dettagli tecnici in vista della seconda prova regionale.