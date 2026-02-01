Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Ginnastica Ritmica: weekend di gare regionali per la Società Elegantia

Fine settimana intenso per la Società Elegantia di Gassino Torinese, impegnata tra Candelo e Saluzzo nelle prove regionali FGI e all’esordio stagionale nei campionati Gold e Silver
3 min
Ginnastica Ritmica: weekend di gare regionali per la Società Elegantia

 

Si è concluso un intenso fine settimana di competizioni per la Società Elegantia di Gassino Torinese, impegnata su più fronti nelle prove regionali della Federazione Ginnastica d’Italia. Tra Candelo e Saluzzo, le ginnaste del sodalizio hanno fatto il loro esordio stagionale, confrontandosi con i programmi tecnici dei campionati Gold e Silver.  Nella giornata di sabato 31 gennaio, Candelo ha ospitato la prima prova del Campionato di Specialità Gold per le categorie Junior e Senior. Elegantia ha schierato otto ginnaste, ottenendo i seguenti risultati ufficiali:

  • Junior 1: Ilenia Molinaro ha ottenuto il primo posto al cerchio e il secondo al nastro; Arianna Desandré si è classificata seconda alla palla, mentre Martina Quaranta ha conquistato la medaglia di bronzo al nastro.

  • Junior 2: Ginevra Mescia ha concluso in prima posizione sia la prova al nastro che quella alle clavette. Arianna Conte ha terminato le proprie rotazioni al quarto posto al cerchio e alle clavette.

  • Senior 1: Lavinia Romano ha ottenuto il secondo posto nelle specialità cerchio e clavette.

  • Senior 2: Eleonora Mescia si è classificata seconda alla palla e quarta alle clavette; Simona Bava ha conseguito l’argento al cerchio e la quarta posizione alle clavette.

Il fine settimana agonistico si è completato domenica 1 febbraio a Saluzzo con la prima prova del Campionato Individuale LE. In pedana, per la società Elegantia, ha gareggiato Sara Allegri (categoria Allieva 5). L’atleta ha condotto una prova di alto livello in entrambi gli attrezzi presentati, classificandosi al primo posto sia alla palla che alle clavette.

Il bilancio di questo primo appuntamento stagionale permette alla società di analizzare con soddisfazione lo stato della preparazione. Il lavoro in palestra prosegue ora con regolarità e senza sosta, con l’obiettivo di affinare le esecuzioni e i dettagli tecnici in vista della seconda prova regionale.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Piemonte News

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS