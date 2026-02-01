La Reale Mutua Fenera Chieri ’76 cede ancora a Scandicci

Fra Reale Mutua Fenera Chieri ’76 e Savino Del Bene è ancora tie-break. Otto giorni dopo la semifinale della Coppa Italia Frecciarossa la squadra di Gaspari piega di nuovo 2-3 le ragazze di Negro. Due partite diverse ma simili, decise da pochissime dettagli, che attestano l’alta qualità di gioco raggiunto dalle chieresi. Il primo set è un intenso e avvincente tira e molla che vede avanti ora l’una ora l’altra squadra: sul 22-24 Chieri annulla due palle set a Scandicci, quindi chiude 27-25 con una strabordante Nervini. Nella seconda frazione le toscane hanno vita facile (18-25). Serrato punto a punto nel terzo set fino al 22-21, di lì in avanti Chieri non sbaglia nulla (25-20). Anche il quarto set finisce 20-25 ma a favore di Scandicci, con le biancoblù sempre a inseguire che non riescono a colmare il distacco. Infine il break, che sul 13-13 si risolve a favore di Scandicci. La miglior realizzatrice dell’incontro è Antropova con 30 punti, di cui 5 ace: per lei un meritatissimo premio di MVP. Nel tabellino chierese spiccano i 24 punti di Nervini e Nemeth.

La cronaca

Primo set – Aprono l’incontro i due opposti. Nemeth e Antropova (1-1). Su servizio di Antropova le toscane ottengono sul 3-3 il primo punto break con Weitzel. Sul 4-5 ancora Weitzel con un muro dà a Scandicci il doppio vantaggio (4-6). Chieri ritrova la parità a 7 dopo un muro di Gray e un errore di Antropova, quindi con Nervini torna avanti 8-7 e con due attacchi di Nemeth sale a 11-9. Dopo il time-out di Gaspari Antropova firma l’11-10. Sul 13-12 le ospiti capovolgono il punteggio con un ace di Antropova e un muro di Weitzel, e stavolta è Negro a chiamare il time-out (13-14). Al rientro in campo Scandicci prolunga la striscia grazie a una pipe di Skinner e un muro di Weitzel (13-16). Sul 16-18 Ferrarini entra in battuta: con un’incisiva azione dai 9 metri pone le basi per il capovolgimento del punteggio con Nervini e Cekulaev (19-18). Sul 20-21 a fare la differenza è l’ingresso in battuta di Ribechi che piazza un ace con l’aiuto del nastro (20-22). Nel finale Scandicci mantiene il doppio vantaggio conquistando due palle set con Antropova (22-24). Chieri le annulla con Dervisaj e Nervini, poi con una pipe di Nervini passa avanti 25-24. Ognjenovic di seconda realizza il 25-25. Nervini guadagna una seconda palla set (26-25), infine dopo un combattutissimo scambio ancora Nervini chiude 27-25. Proprio Nervini svetta nelle statistiche del set con 12 punti e il 75% in attacco.

Secondo set – Serrato punto a punto fino all’8-8 quando Scandicci ottiene il primo doppio vantaggio con Weitzel e Antropova (8-10). Segue il +3 con Antropova (9-12). Negro ferma il gioco ma l’inerzia resta favorevole alle ospiti che raggiungono il +5 con un muro di Nwakalor (10-15). Nella seconda parte del set la squadra di Gaspari controlla senza grandi difficoltà, raggiunge i 6 punti di distacco sul 13-19 (errore di Nemeth), i 7 sul 17-24 (invasione) e alla seconda palla set s’impone 18-25 con un muro di Bosetti.

Terzo set – Le padrone di casa iniziano bene (5-2) e conducono di un paio di lunghezze fin quando sul 10-8 Nervini subisce 3 muri consecutivi da Nwakalor e Antropova (10-11). Nemeth si carica sulle spalle l’attacco biancoblù riportando avanti Chieri (14-13). La lunga fase di punto a punto è interrotta sul 22-21 dall’ace diretto di Dervisaj che vale il 23-21. Nell’azione successiva l’attacco in primo tempo di Weitzel è lungo. Le chieresi sfruttano al meglio la prima palla set con Nemeth (25-21).

Quarto set – Sul 4-4 il punteggio gira decisamente a favore di Scandizzi che su servizio di Skinner piazza un parziale di 0-5 allungando a 4-9. Negro prima chiama time-out, poi inserisce Degradi per Nervini. Dopo il servizio in rete di Skinner è proprio la neo entrata a realizzare il 6-9, a cui segue il 7-9 di Cekulaev. Franklin rileva Skinner. Segue un nuovo strappo ospite a +5 con un muro di Weitzel e sull’8-13 c’è l’ingresso di Bah per Dervisaj. Sul 12-16 si registra un doppio cartellino giallo per Bosetti, con conseguente punto del 13-16 per Chieri: Scandicci non si scompone ma le biancoblù ritrovano più aggressività riavvicinandosi a 18-20 (muro di Gray). Un muro e un attacco di Degradi fuori di poco interrompono la rimonta (18-22). Sul 20-24 un muro di Antropova porta la partita al tie-break.

Quinto set – Negro torna al sestetto iniziale rimandando in campo Nervini e Dervisaj, mentre Gaspari conferma Franklin. La prima parte del tie-break è dominata dal cambio palla, con Chieri avanti 8-7 al cambio di campo dopo il servizio lungo di Weitzel. Sull’8-8 Scandicci guadagna un punto break con un muro di Nwakalor su Dervisaj. Le biancoblù tornano avanti 12-11 grazie a un muro di Gray su Antropova. Nello scambio successivo due grandi recuperi di Spirito non bastano per fermare Antropova, che sigla poi l’ace del 12-13. Time-out di Negro e al rientro Nervini firma il 13-13. Weitzel con un primo tempo consegna un match point a Scandicci. Al rientro dal time-out di Negro le chieresi non concretizzano due contrattacchi e Franklin chiude 13-15.

Il commento

Anna Gray: «Questa sconfitta ci lascia un po’ di amaro in bocca, come nella Coppa Italia: eravamo vicinissime alla vittoria. Guardiamo però il lato positivo: abbiamo giocato bene e fatto veramente delle belle cose»

Camilla Weitzel: «Con Chieri è stata un’altra partita difficilissima. Sono una squadra incredibile, soprattutto nel muro difesa. Alla fine ce l’abbiamo fatta e siamo molto felici».

REALE MUTUA FENERA CHIERI ’76 - SAVINO DEL BENE SCANDICCI 2-3

Parziali (27-25; 18-25; 25-20; 20-25; 13-15)

REALE MUTUA FENERA CHIERI ’76: Van Aalen 1, Nemeth 24, Gray 5, Cekulaev, Nervini 24, Dervisaj 10; Spirito (L); Antunovic, Dambrink, Ferrarini, Bah 4, Degradi 3. N. e. Alberti, Bonafede (2L). All. Negro.

SAVINO DEL BENE SCANDICCI: Ognjenovic 3, Antropova 30, Weitzel 13, Nwakalor 10, Skinner 10, Bosetti; Castillo (L); Bechis, Ruddins 5, Ribechi 1, Franklin 5. N. e. Graziani, Mancini, Traballi (2L). All. Gaspari; 2° Kantor.

ARBITRI: Cerra di Bologna e Rossi di Sanremo.

NOTE: presenti 2070 spettatori. Durata set: 28′, 25′, 22′, 27′, 15′. Errori in battuta: 14-13. Ace: 4-6. Ricezione positiva: 67%-65%. Ricezione perfetta: 32%-22%. Positività in attacco: 44%-44%. Errori in attacco: 12-7. Muri vincenti: 4-14. MVP: Antropova.