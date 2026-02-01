Cuneo Volley torna a mani vuote da Trento  

La MA Acqua S.Bernardo Cuneo esce sconfitta 3-0 dal confronto esterno con Trento . Fuori Michieletto per i padroni di casa mentre i biancoblù devono fare i conti con Baranowicz a mezzo carico per via di un affaticamento muscolare. Se il primo set è a totale conduzione dei trentini, il secondo vede i cuneesi avanti nel finale sino al 22-24, tuttavia Sbertoli e compagni recuperano e chiudono ai vantaggi (26-24). Nel terzo parziale il muro gialloblù torna ad imporsi e nonostante gli unici due ace siano firmati da Codarin, ex di giornata omaggiato del tributo trentino consegnato da Riccardo Michieletto prima dell’inizio del match, ad aggiudicarsi set e gara sono i padroni di casa. Mvp dell’incontro lo schiacciatore spagnolo Jordi Ramòn , top scorer con 16 punti personali a pari merito con Feral.

Lo starting six di Cuneo: Baranowicz palleggio, Feral opposto, Codarin e Stefanović centro, Strehlau e Zaytsev schiacciatori; Cavaccini (L).

Coach Mendez schiera: Sbertoli palleggio, Faure opposto, Flavio e Torwie al centro, Bristot e Ramon schiacciatori; Laurenzano (L).

A fine gara queste le considerazioni di coach Matteo Battocchio: «È stata una settimana complicata in generale, ci siamo allenati anche in nove. Secondo me oggi avevamo delle opportunità, ce le siamo costruite molto bene nel secondo set, poi non siamo riusciti a chiudere il 24-22 che è stato un po’ un peccato quello. Terzo set secondo me con un paio di attenzioni in più lo avremmo portato di nuovo ai vantaggi. C’è la sensazione che ci siano delle cose che abbiani funzionato bene, la prestazione di Giraudo è stata molto positiva e solida, sicuramente in generale ci sono state situazioni in attacco che non hanno girato per il verso giusto».

Prossimo appuntamento dei cuneesi Domenica 15 febbraio alle ore 17.00 a Cisterna di Latina ospite del Cisterna Volley, in diretta su DAZN e VBTV.

Itas Trentino - MA Acqua S.Bernardo Cuneo 3-0

Parziali (25-16, 26-24, 25-20)

MA Acqua S.Bernardo Cuneo: Baranowicz 2, Feral 16, Stefanović 5, Codarin 6, Strehlau 7, Zaytsev 7; Cavaccini (K) (L1); Bonomi, Sala, Giraudo, Copelli . N.e. Oberto, Cattaneo , Colasanti, (L2). All.: Matteo Battocchio. Aiuto All.: Mauro Rizzo. Aiuto All.: Fabio Genre. Ricezione positiva: 43%; Attacco: 49%; Muri 4; Ace 4.

Itas Trentino: Sbertoli 5, Faure 10, Flavio 6, Torwie 9, Bristot 13, Ramon 16; Laurenzano (L1); Pesaresi, Garcia, Acquarone. N.e. Bartha, Giani, Sandu, Boschini (L2). All.: Marcelo Mendez. II All.: Adriano Di Pinto. Ricezione positiva: 34%; Attacco: 58%; Muri 14; Ace 5.

Durata set: 21’, 29’, 24’.

Durata totale: 74’.

Arbitri: Stefano Nava, Andrea Puecher, Michele Marconi.