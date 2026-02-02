Eurogymnica parte bena a Candelo 

A Candelo, tante le società e le ginnaste scese in campo sabato 31 gennaio e, nonostante un po' di ruggine dovuta al mese di inattività post vacanze natalizie, gli appassionati hanno potuto ammirare un discreto spettacolo, con tanti nuovi esercizi, ancora però sporcati da numerosi errori. La nuova stagione ha inesorabilmente sancito il passaggio alla categoria superiore di molte ginnaste in gara ma, per quanto riguarda Eurogymnica, gli effetti sono stati trascurabili.

È il caso di Eglissa Lika che tra le Senior 2 è stata capace di una doppietta di ori, sia al nastro (23,550), che alle clavette, chiuse con un sontuoso 26,100 miglior punteggio di tutta la giornata, su tutti gli attrezzi. Ottimo anche il terzo posto di Stefania Straniero che grazie al 23,350 si è portata a casa il bronzo. La Straniero ha anche incassato un oro grazie all'esercizio di coppia (18,300) alle due palle, eseguito con Alessia Laghezza, laureatasi campionessa Italiana X Strut di Twirling solo una settimana fa. Sempre tra le senior, Alessia Pala è salita sul terzo gradino del podio con la palla (22,500) nonostante alcuni errori che le sono costati svariati punti di penalizzazione. Tra le senior 1, buona e sfortunata prestazione di Anna Russo che brilla con il cerchio ma viene tradita dal soffitto non particolarmente alto del palasport che devia perfidamente un lancio della saluzzese, sparandolo verso il suolo: 22,400 e bronzo. Meglio con la palla 22,200 e conseguente argento. Entrambi gli attrezzi, al netto della sfortuna, se perfezionati ulteriormente potrebbero dare alla azzurrina la soddisfazione di vincere un titolo regionale.

Cristallino il doppio oro di Nicole Ciobanu tra le Junior 2, prima al cerchio (22,600) e poi alle clavette (23,700). Stessa categoria per Giulia Capriolo, anche lei vittima di diversi errori che non le hanno impedito di conquistare un argento alla palla (22,350) e un bronzo alla nastro (20,300), magra consolazione per la campionessa italiana in carica con entrambi gli attrezzi. Per Elena Mari, esordiente tra le Junior 1, due quinti posti, al cerchio e alle clavette.

Insomma, un esordio onesto delle ginnaste di HDemia e della sezione Gold di Eurogymnica che tra tre settimane saranno chiamate a confermare, se non a migliorare ulteriormente, questi punteggi perché in palio ci saranno i primi titoli regionali che daranno accesso diretto alla Zona tecnica.

Nel frattempo, Sara Parente ha trascorso un fine settimana di allenamenti presso il Centro federale Giulio Onesti di Roma, insieme ad un gruppo scelto di individualiste Senior provenienti da tutta Italia, così come Virginia Cuttini, convocata nuovamente per il lavoro di squadra.