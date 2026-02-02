BCC Derthona Basket annuncia l’iniziativa Teddy Bear Toss

Il BCC Derthona Basket è lieto di annunciare un evento che unisce sport, solidarietà e comunità: il Teddy Bear Toss , in programma il 7 febbraio 2026 alle 18:00 , presso la Facility della Cittadella dello Sport di Tortona, durante la gara di Serie A1 Femminile contro l’ Alama San Martino di Lupari , valevole per la 18° giornata del massimo campionato nazionale di basket femminile.

La Magia del Teddy Bear Toss

L’iniziativa, che ha nel tempo riscosso grande successo in palazzetti e stadi di tutto il mondo e in diverse discipline sportive, prevede un momento emozionante: quando il primo canestro della partita viene segnato (indipendentemente dalla squadra che lo realizza), ogni spettatore lancerà il proprio peluche in campo, creando una cascata di colori, allegria e solidarietà. Questo gesto semplice e significativo porterà sorrisi e conforto ai pazienti ricoverati negli Ospedali dei Presidi dell'Azienda Ospedaliera Universitaria di Alessandria, che ha deciso di condividere questa iniziativa con entusiasmo.

Obiettivi del Progetto Teddy Bear Toss

Solidarietà Concreta: Raccogliere decine di peluche da donare ai pazienti, portando gioia nei momenti difficili della degenza ospedaliera.

Coinvolgimento Comunitario: Creare un evento che unisca famiglie, scuole, società sportive e oratori, valorizzando lo spirito di comunità.

Promozione dello Sport Femminile: Aumentare la visibilità del basket femminile di alto livello, dimostrando la passione e i valori che lo sport può diffondere, anche oltre il campo di gioco.

Come Partecipare

Ogni spettatore è invitato a portare uno o più peluche alla gara in programma il 7 febbraio alle 18 presso la Facility della Cittadella dello Sport di Tortona (AL). Presentando il peluche all'ingresso, si riceverà un biglietto gratuito per assistere alla partita. Durante l’evento, Raffa, la mascotte del BCC, guiderà il lancio dei peluche e sarà presente per intrattenere i bambini e le bambine e per sostenere le giocatrici in campo!

Dettagli dell’Evento

Data: 7 Febbraio 2026

Orario: 18:00

Squadre: Autosped BCC Derthona Basket vs Alama San Martino di Lupari (18esima giornata del campionato di serie A1 femminile)

Sede: Facility - Cittadella dello Sport, Tortona (AL)

La Cascata di Peluche

Dopo il primo canestro, il pubblico lancerà tutti i peluche in campo, creando uno spettacolo visivo di grande impatto e forte valore simbolico. Volontari e staff raccoglieranno con cura i peluche, che saranno poi consegnati nei giorni successivi nei reparti dell'Azienda Ospedaliera Universitaria di Alessandria da una delegazioni di giocatrici accompagnate da Raffa, la mascotte.

Caratteristiche dei Peluche

Nel rispetto delle fragilità dei pazienti ricoverati ai quali saranno consegnati, i peluche dovranno avere le seguenti caratteristiche:

Essere nuovi o in ottime condizioni (integri in ogni loro parte)

Non avere bottoni, pile o altre componenti piccole che possono costituire un pericolo per i pazienti, soprattutto se bambini

Raffa, la Mascotte dell’Iniziativa

Raffa non sarà solo presente all’evento intrattenendo il pubblico e guidandolo nel lancio dei peluche, ma sarà una vera ambasciatrice di solidarietà. Dopo la partita, accompagnerà le atlete nella consegna dei peluche ai pazienti dei presidi ospedalieri.

Tutto il pubblico è invitato ad unirsi al TEDDY BEAR TOSS del BCC DERTHONA BASKET, l’evento che trasforma una semplice partita di basket in un gesto d’amore e solidarietà. Insieme, si può fare la differenza, anche con piccoli gesti di attenzione e amore, che dal campo di gioca arrivano sino nei reparti degli Ospedali.