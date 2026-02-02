Pinerolo Ghiaccio: weekend intenso e ricco di emozioni per gli Storm

Doppio appuntamento per la categoria U19 , chiamata a scendere in pista due volte nel giro di pochi giorni. Nel primo incontro contro il Renon , i ragazzi hanno affrontato una gara complessa contro un avversario di alto livello, facendo esperienza e mettendo minuti importanti nelle gambe. Pronta reazione nel secondo match contro lo Zoldo , dove gli U19 hanno mostrato carattere, intensità e concretezza offensiva, imponendosi con un convincente 10-3 che premia il lavoro di squadra e l’atteggiamento visto sul ghiaccio.

Sabato è stata la volta della IHL1, impegnata in trasferta sul campo del Como. Nonostante l’impegno, la compattezza del gruppo e la volontà di lottare su ogni disco, la sfida si è chiusa con il 5-0 a favore dei padroni di casa comaschi. Una partita che lascia comunque spunti su cui continuare a lavorare in vista dei prossimi impegni.

Ottime notizie dalla categoria U16, che in collaborazione con i Milano Devils ha affrontato il Padova/Feltre. Prestazione solida e determinata dei giovani Storm, capaci di controllare il match dall’inizio alla fine e di portare a casa una netta vittoria per 8-0.

Domenica mattina protagonisti i più piccoli: sul ghiaccio di Chiavenna, gli U10 hanno preso parte al concentramento con Chiavenna, Como e Milano Devils. Tanto divertimento, entusiasmo e spirito di squadra per i giovani Storm, che hanno dimostrato ancora una volta grande voglia di giocare e crescere insieme. Un grande applauso va a Claudio, alla sua prima esperienza in un concentramento U10, affrontata con impegno, entusiasmo e tanta determinazione: bravissimo!

A chiudere il weekend, la trasferta di Dobbiaco per le ragazze delle Rebelles, scese in pista contro le Trentino Women. Gara equilibratissima, combattuta e intensa, rimasta sullo 0-0 per tutti e tre i tempi e anche all’overtime. Decisivi i rigori, dove le Rebelles, con grande freddezza, hanno conquistato la vittoria per 1-0.

Un weekend che conferma l’impegno, la passione e la voglia di crescere di tutte le squadre: avanti così, con lo sguardo rivolto alle prossime sfide!