Club76: tutti i risultati del weekend

In Serie B1 il Club76 Fenera Chieri giocherà sabato 7 febbraio alle 17 a Novara contro Victor & Co Issa.

In U16 il Club76 PlayAsti conclude al settimo posto il Torneo Campesan 2026, riservato alle squadre U16 di tutta Italia, che ha visto militare 24 team. Le “clubbine”, dopo aver iniziato con il piede giusto sabato vincendo tre gare, domenica hanno faticato a carburare con In Volley, perdendo 2-1 e cedendo ancora 2-1 con Volley Friends. Vittoria, poi, 2-1 con Vap Piacenza. Un'esperienza importante per tutte le ragazze, che si sono potute confrontare con le coetanee più forti d'Italia.

In U16 il Club76 GS Pino Perseo vince 3-0 contro Pianeta Volley Verde (25-16, 25-16, 25-16). Prestazione solida e convincente, con le Pinesi sempre in controllo del match.

In U13 il Club 76 Fenera Chieri Gold vince 1-3 contro Lilliput (25-20, 19-25, 23-25, 19-25). Vittoria delle Fenerine, che si aggiudicano il primo posto nel girone, contro un avversario molto compatto e organizzato. Dopo un primo set difficile, con tanti errori in tutti i fondamentali, le ragazze ripartono con tanta grinta per portarsi la vittoria a casa.

ALTRI RISULTATI

Venerdì 30 gennaio

• Prima Divisione F. C.T. Cuneo Asti Girone A: VBC Dogliani vs Rasero Teloni L’Alba Volley -Club76 Playasti 0-3

Sabato 31 gennaio

• U12 F. C.T. Cuneo Asti 6vs6 Volley S3 Girone A: PGS Jolly vs Club76 Playasti Blu 2-3

• U12 F. C.T. Cuneo Asti 6vs6 Volley S3 Girone A: Club76 Playasti 2015/16 vs PVB Canelli Bosca 12 0-3

Domenica 1 febbraio

• U18 F. C.T. Cuneo Asti Girone B: Club76 Playasti vs Libellula VAB 0-3

• U16 F. C.T. Cuneo Asti Girone B: Club76 MTS Santena vs Volley Cherasco Nera 3-1

• U16 F. C.T. Cuneo Asti Girone D: New Volley Asti vs Club76 Playasti 0-3

• U13 F. C.T. Cuneo Asti Girone A Eccellenza: PGS Jolly vs Club76 Playasti Gold 3-0

• U13 F. C. T. Cuneo Asti Girone C: Club76 Playasti Blu vs Club76 Playasti Bianca 0-3