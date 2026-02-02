Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

GranTorino sconfitta dalla capolista Costone Siena

Nella sfida valevole per la terza giornata di ritorno della stagione regolare di Serie B Interregionale i gialloblù hanno ceduto per 87-57 alla formazione toscana
4 min
GranTorino sconfitta dalla capolista Costone Siena

GRANTORINO esce sconfitta dalla trasferta di Monteriggioni contro Vismederi Diagnostics Costone Siena. Nella sfida valevole per la terza giornata di ritorno della stagione regolare di Serie B Interregionale i gialloblù hanno ceduto per 87-57 alla formazione toscana, che condivide la leadership del campionato con Basketball Lucca e Mens Sana Siena. A GRANTORINO non sono bastati i 10 punti di Grillo e i 9 di Milone e Fracasso per impensierire la squadra di casa, che ha condotto il match dall'inizio alla fine.

LA GARA

Dopo un avvio a secco di punti per entrambe le squadre, Zumstein apre le danze realizzando il primo punto del match dalla lunetta. A trovare il primo allungo è però Costone Siena che a metà del primo quarto tocca il +7 sul 10-3. Nel finale di quarto Fracasso riporta sotto GRANTORINO con un break di 0-7 che stabilisce la parità (10-10), prima del +3 senese che chiude il primo quarto (17-14). Nel secondo periodo Costone Siena indirizza la sfida in proprio favore: all'iniziale resistenza opposta da Milone e Grillo, che tengono GRANTORINO vicina nel punteggio (31-27), i senesi replicano trascinati da Zocca e Nasello. All'intervallo il punteggio è di 47-36.

Al rientro in campo Costone Siena continua a imporre il proprio gioco, mentre dall'altra parte GRANTORINO non riesce ad esprimersi al meglio nonostante il buon impatto di Barla. Con le realizzazioni di Ballabio i padroni di casa arrivano al +20 e a un quarto dalla fine toccano il +22, ipotecando il match sul 68-46. Nell'ultimo periodo GRANTORINO concede il massimo vantaggio ai padroni di casa (+35), ritrovandosi negli ultimi minuti e riducendo il passivo con le realizzazioni di Fracasso Grillo. Alla sirena il punteggio è di 87-57.

IL PROSSIMO MATCH

Nuova sfida casalinga in vista per GRANTORINO, che sabato 7 febbraio alle 19:00 ospiterà Spezia Basket Club al Palaeinaudi di Moncalieri per la quarta giornata di ritorno.

TABELLINI

Vismederi Diagnostics Costone Siena - GRANTORINO Basketball Draft  87-57
Parziali (17-14, 30-22, 21-10, 19-11)

Vismederi Diagnostics Costone Siena: Masciarelli 12, Zocca 13, Massari, Nasello 21, F. Paoli 10, M. Paoli 3, Zeneli 6, Piattelli 5, Nannipieri 6, Ballabio 5, Rosso 6. All. Belletti.
GRANTORINO Basketball Draft: Bertaina, Bossola 5, Milone 9, Zumstein 1, Ficetti 6, Losito 2, Pizzaia 8, Obaseki 3, Fracasso 9, Barla 4, Grillo 10. All. Comazzi, Ass. Ancona, Agnelli.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Piemonte News

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS