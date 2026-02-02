GranTorino sconfitta dalla capolista Costone Siena

GRANTORINO esce sconfitta dalla trasferta di Monteriggioni contro Vismederi Diagnostics Costone Siena . Nella sfida valevole per la terza giornata di ritorno della stagione regolare di Serie B Interregionale i gialloblù hanno ceduto per 87-57 alla formazione toscana, che condivide la leadership del campionato con Basketball Lucca e Mens Sana Siena . A GRANTORINO non sono bastati i 10 punti di Grillo e i 9 di Milone e Fracasso per impensierire la squadra di casa, che ha condotto il match dall'inizio alla fine.

LA GARA

Dopo un avvio a secco di punti per entrambe le squadre, Zumstein apre le danze realizzando il primo punto del match dalla lunetta. A trovare il primo allungo è però Costone Siena che a metà del primo quarto tocca il +7 sul 10-3. Nel finale di quarto Fracasso riporta sotto GRANTORINO con un break di 0-7 che stabilisce la parità (10-10), prima del +3 senese che chiude il primo quarto (17-14). Nel secondo periodo Costone Siena indirizza la sfida in proprio favore: all'iniziale resistenza opposta da Milone e Grillo, che tengono GRANTORINO vicina nel punteggio (31-27), i senesi replicano trascinati da Zocca e Nasello. All'intervallo il punteggio è di 47-36.

Al rientro in campo Costone Siena continua a imporre il proprio gioco, mentre dall'altra parte GRANTORINO non riesce ad esprimersi al meglio nonostante il buon impatto di Barla. Con le realizzazioni di Ballabio i padroni di casa arrivano al +20 e a un quarto dalla fine toccano il +22, ipotecando il match sul 68-46. Nell'ultimo periodo GRANTORINO concede il massimo vantaggio ai padroni di casa (+35), ritrovandosi negli ultimi minuti e riducendo il passivo con le realizzazioni di Fracasso e Grillo. Alla sirena il punteggio è di 87-57.

IL PROSSIMO MATCH

Nuova sfida casalinga in vista per GRANTORINO, che sabato 7 febbraio alle 19:00 ospiterà Spezia Basket Club al Palaeinaudi di Moncalieri per la quarta giornata di ritorno.

TABELLINI

Vismederi Diagnostics Costone Siena - GRANTORINO Basketball Draft 87-57

Parziali (17-14, 30-22, 21-10, 19-11)

Vismederi Diagnostics Costone Siena: Masciarelli 12, Zocca 13, Massari, Nasello 21, F. Paoli 10, M. Paoli 3, Zeneli 6, Piattelli 5, Nannipieri 6, Ballabio 5, Rosso 6. All. Belletti.

GRANTORINO Basketball Draft: Bertaina, Bossola 5, Milone 9, Zumstein 1, Ficetti 6, Losito 2, Pizzaia 8, Obaseki 3, Fracasso 9, Barla 4, Grillo 10. All. Comazzi, Ass. Ancona, Agnelli.