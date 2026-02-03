Fitarco Piemonte: Campionati Regionali Indoor 2026

Nel weekend di sabato 31 gennaio e domenica 1° febbraio 2026, il Palazzetto dello Sport di Cantalupa (TO) ha ospitato i Campionati Regionali Indoor di tiro con l’arco , organizzati dagli Arcieri delle Alpi con il supporto del Comitato Regionale Fitarco Piemonte . L’evento ha visto la gradita partecipazione del presidente Nazionale Fitarco Vittorio Polidori, che ha presenziato alle cerimonie di premiazione degli atleti nella giornata conclusiva.

Il Presidente del Comitato Regionale Paolo Ferrero: «Si è concluso il CR Indoor 2026, voglio ringraziare la società Arcieri delle Alpi per la capacità, la collaborazione e disponibilità dimostrata. Un ringraziamento a tutti i componenti del Comitato regionale per il supporto e la collaborazione. A tutti gli arcieri e tecnici del Piemonte un grande in bocca al lupo per i prossimi CI Indoor 2026 a Roma e per il proseguimento del calendario gare 2026».

Divisione Arco Olimpico

Individuale Maschile

Il titolo regionale assoluto maschile è stato conquistato da Marco Galfione (Arcieri Alpignano), che ha avuto la meglio su Matteo Fissore (Arcieri Clarascum). Sul terzo gradino del podio si è piazzato Andrea Cammilleri (Arcieri Iuvenilia).

Individuale Femminile

Il podio femminile è stato monopolizzato dalle atlete degli Arcieri delle Alpi, con la vittoria di Elisabetta Mijno, seguita da Alessandra Lamprati e Giada Marengo.

Squadre Maschili

La finale a squadre maschili ha visto il successo degli Arcieri Iuvenilia (Cammilleri, Galiazzo, Paoli), che hanno battuto 6-0 gli Arcieri Alpignano (Cardo, Coviello, Galfione). Il terzo posto è stato conquistato dagli Arcieri delle Alpi (Dezani, Marengo, Roppa).

Squadre Femminili

Anche al femminile la finale ha premiato gli Arcieri Iuvenilia (Andreoli, Degani, Marsili), che hanno avuto la meglio per 5-4, dopo le frecce di spareggio, sugli Arcieri delle Alpi (Lamprati, Marengo, Mijno). Sul terzo gradino del podio si sono classificate le Arcieri della Paglia (Balachia, Ferrino, Trombin).

Divisione Arco Compound

Individuale Maschile

Mattia Corgiat Loia (Arcieri Iuvenilia) si è aggiudicato il titolo assoluto battendo in finale, dopo una freccia di spareggio, Alessandro Riva (Arcieri Iuvenilia) con il punteggio di 147-147 T. 10-9. Il terzo posto è andato a Stefano Casaroli (Arcieri Volpiano).

Individuale Femminile

Tra le donne, la vittoria è stata di Giulia Di Nardo (Arcieri delle Alpi), che si è imposta 150-138 su Debora Boggiatto (Arcieri Collegno); terza Francesca Aloisi (Arcieri Iuvenilia).

Squadre Maschili

Dopo le frecce di spareggio, gli Arcieri Iuvenilia (Aloisi, Corgiat Loia, Riva) hanno vinto la finale contro gli Arcieri Alpignano (Greco, Tosco, Tosco) con il punteggio di 232-232 T: 28+,28. Terza posizione per gli Arcieri delle Alpi (Berton, Costantino, Vieceli).

Squadre Femminili

Al femminile, il titolo è stato conquistato dagli Arcieri delle Alpi (D’Agostino, Di Michele, Di Nardo), che hanno battuto gli Arcieri Langhe e Roero (Dutto, Manfredi, Messina) 228-215; terze le Arcieri Cameri (Bertazzolo, Bonzani, Gandolfini).

Divisione Arco Nudo

Individuale Maschile

Ancora una volta Ferruccio Berti (Arcieri Iuvenilia) si è dimostrato protagonista, vincendo il titolo assoluto battendo 6-0 Roberto Ferraris (Arcieri Alpignano); terzo Davide Morra (Arcieri delle Alpi).

Individuale Femminile

Elisa Medico (Arcieri delle Alpi) ha conquistato il titolo femminile superando 6-2 Rosanna Mellano (Arclub Fossano); terza Martina Dotta (Arcieri G.A.M.).

Squadre Maschili

La vittoria a squadre è andata agli Arcieri delle Alpi (Morra, Quagliotto, Rosso) per 6-2 sugli Arcieri Iuvenilia (Berti, Costantino, Reggiani); terzo posto per gli Arcieri Alpignano (Ferraris, Paciello, Zambarbieri).

Squadre Femminili

Al femminile il titolo assoluto è stato conquistato dagli Arcieri delle Alpi (Giordano, Medico, Rampa), che hanno superato 6-0 gli Arcieri Iuvenilia (Nepote, Seinera, Sieve); terzo posto per la Compagnia degli Orsi (Cavallero, Mathis, Rubino).