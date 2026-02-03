BEA Chieri: non basta la rimonta dopo il blackout del primo quarto

LA GARA

L’approccio alla gara è traumatico per gli Arancioni. I padroni di casa partono con il piede premuto sull’acceleratore, imponendo subito un ritmo insostenibile e trovando percentuali altissime con Trombetta e Blair. La difesa chierese fatica a contenere l’esuberanza fisica dei lanieri e l’attacco si inceppa: il primo quarto è un monologo biancoblù che si chiude su un severissimo 33-9. La partita sembra segnata, ma BEA ha il merito di non disunirsi. Nel secondo periodo la squadra di coach Conti inizia a macinare gioco, stringendo le maglie in difesa e trovando fiducia in attacco grazie alle iniziative di Tagliano (top scorer BEA con 22 punti) e Giacomelli (16). Il divario si accorcia e si va all’intervallo lungo sul 50-34, con i Leopardi ancora vivi.

Al rientro dagli spogliatoi, la musica cambia definitivamente. Chieri si schiera a zona, mandando in confusione l’attacco di Biella, che inizia a caricarsi di falli (con De Bartolomeo, Trombetta e Gagliano sanzionati ripetutamente). Drame (15 punti e presenza nel pitturato) e compagni ne approfittano per rosicchiare punto su punto, chiudendo la terza frazione sul 63-53 e riaprendo completamente i giochi. L’ultimo quarto è pura adrenalina. I Leopardi completano la rimonta, arrivando addirittura a mettere il naso avanti (+1) a poco più di un minuto dalla sirena finale, gelando il PalaPajetta. L’inerzia sembra tutta dalla parte di Chieri, ma proprio nel momento decisivo mancano la lucidità e il cinismo per chiudere i conti. Un paio di possessi offensivi gestiti con troppa fretta condannano gli ospiti, mentre Biella trova le energie residue per controsorpassare e sigillare la vittoria dalla lunetta. Finisce 80-75.

IL COMMENTO

«-24 il primo quarto, +19 gli altri tre. I numeri non dicono tutto ma quello che ci serve è portarci dietro la convinzione che abbiamo un potenziale molto alto e ancora grossi margini di crescita – analizza coach Franz Conti – Abbiamo una settimana fondamentale davanti con 2 gare che dovremo affrontare con la massima concentrazione non per 30 ma per 40 minuti alla volta».

IL PROSSIMO APPUNTAMENTO

BEA torna a casa per il turno infrasettimanale, contro una rinnovata 5Pari Torino. Appuntamento a mercoledì 4 febbraio alle 20:30 al PalaGialdo.

TEENS BASKET BIELLA - BEA CHIERI 80-75

Parziali (33-9, 50-34, 63-53)

BIELLA: Trombetta 24, Blair 18, Cardani 18, De Bartolomeo 7, Gagliano 5, Tuninetto 5, Roncarolo 3, Manuello, Zimonjic NE, Ceretti NE, Zatta NE, Leone NE. All. Sacco.

BEA: Tagliano 22, Giacomelli 16, Drame 15, Possekel 7, Galluccio 7, Gatti 5, Ruà 3, Viggiano, Dioum, Conti G. NE. All. Conti F., 1° Ass. D’Arrigo, 2° Ass Manzini, Prep. Turetta, Acc. Monteleone.