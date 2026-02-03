La Reale Mutua Fenera Chieri ’76 ospita Bielsko-Biala per un posto nei quarti della Coppa CEV

Il filotto di partite casalinghe della Reale Mutua Fenera Chieri ’76 al Pala Gianni Asti di Torino prosegue domani, mercoledì 4 febbraio, con il ritorno del play-off della Coppa CEV. Le biancoblù saranno in campo alle ore 20 contro il BKS Bostik Bielsko-Biala.

Reduci dalla sconfitta per 2-3 contro Scandicci, loro quinta partita decisa al tie-break nelle nove giocate nel 2026, Spirito e compagne ripartono dal successo esterno per 0-3 ottenuto il 28 gennaio in Polonia. Per qualificarsi basterà dunque aggiudicarsi due set indipendentemente dal punteggio, oppure vincere il golden set in caso di sconfitta per 0-3 e 1-3.

Chi fra Chieri e Bielsko-Biala passerà il turno affronterà nei quarti di finale una delle squadre che scenderanno in Coppa CEV dalla fase a gironi della Champions League.

A fare il punto e presentare la sfida è la centrale Sofia Ferrarini: «Ora come ora nella classifica del campionato siamo tra le big, e questo non può che ripagarci degli sforzi e della fatica che mettiamo ogni giorno in palestra. La partita con Scandicci l’abbiamo definita “dolce-amara”, perché c’è stata da parte nostra un’ottima prestazione contro la squadra attualmente campione del mondo, ma un po’ di rammarico rimane, perché siamo state davvero vicine a chiudere il match a nostro favore. Sicuramente abbiamo fatto un passo avanti rispetto alla semifinale di Coppa Italia giocandoci un tie-break a tutto fuoco, e sono certa che il palazzetto si sia goduto uno spettacolo di altissimo livello. Ora ci attende il turno di ritorno di CEV contro Bielsko-Biala. In Polonia abbiamo trovato un risultato pieno, ma questo non ci permette comunque di abbassare la guardia… Hanno una palla molto veloce e spingono davvero tanto al servizio, dovremo fin da subito limitare il loro gioco e lavorare in modo ordinato».