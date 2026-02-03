PALLAMANO DERTHONA: Doppio trionfo alla Palestra Coppi

SERIE B

A.S.D. PALLAMANO DERTHONA - Handball Leno 41-24

È un Leno volitivo, nonostante alcune assenze importanti, quello che si presenta al cospetto del Derthona, ma che poco può, contro una squadra padrona di casa e del campo, ancora carica dalla entusiasmante vittoria a Palazzolo del 24 Gennaio scorso.

Inizio partita in salita, per il Derthona, con l’infortunio del portiere Losacco, eroe della scorsa gara, che deve lasciare il campo dopo soli 48 secondi. Il Leno cerca di cogliere l’occasione, ma la solida difesa dei tortonesi, unita a un attacco in stato di grazia, impedisce il colpo di mano e, anzi, favorisce un primo vantaggio, con due contropiedi letali dei sempre ottimi Medicina e Nasufi.

Rapidamente l’assedio passa nell’area opposta, con reti segnate da parte di tutti i giocatori bianconeri. Si va a riposo su un netto 21 a 11.

Nel secondo tempo la tendenza non cambia, con un Derthona sempre in controllo della partita, e ampio spazio lasciato anche ai giovani, che mettono a referto almeno un gol ciascuno e su cui spiccano le performance di Gobbo, Vieira Bertolucci e Trovato. Il Leno continua a non darsi per vinto, arrivando spesso al tiro, ma vedendo i propri sforzi vanificati da un Vercelli in forma smagliante, autore di numerose parate, anche in acrobazia, fino all’ultimo secondo di gioco.

«Sapevamo che loro avevano qualche problema di formazione – commenta coach Marco Affricano -. Dopo il 3 a 2 iniziale per noi, siamo stati bravi a fare un parziale di 6 a 0, che ci ha permesso di controllare la gara per tutto il tempo e di schierare tutti gli effettivi, dando tante rotazioni. Abbiamo mantenuto bene la concentrazione ed è venuto fuori anche un risultato abbastanza rotondo. Il pensiero ora va alla prossima partita, a Cologne, che sarà senz’altro impegnativa.»

Sono scesi in campo: Carlo Bottazzi, Dennis Caracciolo, Alessandro Cavo, Andrea Cumerlato, Riccardo Gatti, Edoardo Gobbo, Alberto Losacco, Tommaso Medicina, Johnathan Nasufi, Kristian Novello, Samuele Trovato, Lorenzo Verna, Alessandro Vercelli, Vinicius Vieira Bertolucci e Mirko Zanone. Alla guida della squadra coach Marco Affricano e vice Fabio Bottiroli.

UNDER 16

A.S.D. PALLAMANO DERTHONA - A.S.D. Cumpetere Valpellice 39-26

I giovani Leoni di coach Nystrup, nonostante qualche sbavatura in attacco, dominano un Valpellice in crescita, nel primo incontro della giornata alla palestra Coppi.

Partita sotto il controllo dei tortonesi fin dal primo minuto, con i consueti Gobbo e Gatti R., che guidano un attacco mai avaro di gol, nonostante diverse occasioni sprecate. In difesa, una maggiore vulnerabilità, viene compensata dall’eccellente prova del portiere Gradinaru, che impedisce costantemente agli ospiti di andare a segno. Si va a riposo sul 19 a 11.

Nella ripresa, ampio spazio alle rotazioni, che favoriscono l’esordio con gol del nuovo arrivo Baisanu, e con quasi tutti i giocatori a segno. In difesa un solido Sturzu fa sì che il portiere Gatti A. non sia eccessivamente impegnato.

Questo il commento a fine partita della allenatrice: «È stata una partita che ci ha permesso di fare molte rotazioni e di provare diverse soluzioni. In buona parte della gara abbiamo gestito bene ritmi e organizzazione, anche se non sempre con la continuità di intensità e precisione che cerchiamo. Nel complesso una prestazione solida, che ci ha portato alla vittoria, e faccio i complimenti al Valpellice per la partita giocata.»

Sono scesi in campo: Baisanu Mathias, Battiston Alberto, Calin Francesco, Gatti Alessandro, Gatti Riccardo, Gobbo Edoardo, Gradinaru Stefan, Nalin Noà, Pagliaro Martino, Sturzu Alessandro, Vettore Tommaso. Allenatrice Pernille Nystrup.

PROSSIMI IMPEGNI: sabato 7 febbraio, alle ore 20.45, la serie B giocherà il recupero contro il Cologne, nella partita che varrà la chiusura della prima fase del campionato. La fase successiva inizierà il 15 febbraio per entrambe le categorie.