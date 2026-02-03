BEA Chieri: le gare del settore giovanile

Il gruppo Under 19 fa visita con una formazione giovanissima alla capolista Oasi Laura Vicuna in DR2 . L’esperienza dei padroni di casa si fa valere, con BEA che a tratti fa vedere buone azioni e a tratti fatica, in una gara molto utile per il percorso di crescita dei Leopardi (88-44). Nel campionato Gold , invece, gli Arancioni incappano in uno scivolone casalingo con Pallacanestro Moncalieri (70-71). Nonostante le assenze, BEA domina in lungo e in largo la gara per tre quarti, poi nell’ultima decina paga il conto di un black-out totale e una tripla di tabella sullo scadere regala la vittoria agli avversari (70-71). Pochi giorni dopo, la squadra torna al successo nella trasferta di Cuneo, nonostante infortuni e acciacchi che condizionano le rotazioni (88-82). L’ Under 19 Regionale , dopo la sconfitta nel derby con Ubc (69-62), torna alla vittoria nella gara con Pallacanestro Chivasso. Entrambe le squadre fanno i conti con diverse assenze. I Leopardi sono in testa sin da subito, ma solo nell’ultima decina danno la spallata decisiva al match, raggiungendo le 20 lunghezze di vantaggio e poi conquistando i due punti (72-59). Il gruppo Uisp , in trasferta a Bussoleno, cede ai padroni di casa faticando a costruire con solidità in attacco (71-47).

Trasferta ad Aosta per l’Under 17 Gold. Con una delle big del girone, che all’andata aveva vinto al PalaGialdo senza possibilità di replica, la gara di ritorno è molto più combattuta, con 20 minuti di totale equilibrio ed Eteila che trova un gap solo nel terzo quarto, approfittando poi del calo di intensità nel gioco degli arancioni (89-68). L’Under 17 Regionale si presenta al PalaGialdo con assenze pesanti, contro una Leinì che ha bisogno dei due punti per continuare la corsa alla fase top. Il primo quarto inizia equilibrato, poi gli avversari volano intorno alla doppia cifra di vantaggio con un mini break e nella ripresa danno un’altra spallata alla gara (47-75). Vittoria dell’Under 15 Eccellenza con Crocetta, per iniziare al meglio la Coppa Piemonte. I Leopardi scappano sin dalla palla a due, gli ospiti riescono a mettere in campo grande fisicità ma faticano a trovare la via del canestro e BEA ne approfitta (65-39). Vince anche l’Under 15 Regionale impegnata con GS Monviso, fanalino di coda della classifica. I Leopardi prendono subito le operazioni in mano, gestiscono il vantaggio e scappano per una bella vittoria di squadra (51-78).

In trasferta all’imbattuta capolista Serravalle, l’Under 14 Regionale scende in campo in una gara a direzione unica, utile in vista del proseguo della stagione con l’obiettivo fase Top (82-20). Vittoria rotonda per l’Under 14 Uisp con Beinaschese. I Leopardi sono bravi a imporre il proprio ritmo alla gara dalla palla a due, che gli avversari – a ranghi ridotti – non riescono a mantenere (72-15). Anche l’Under 13 Gold scende in campo con la Beinaschese, nella prima gara della fase Top. Ai Leopardi non bastano un buon primo e terzo quarto, perché i cali nella prestazione nella seconda e nell’ultima frazione favoriscono i padroni di casa (80-52). Il gruppo Regionale, dopo l’impresa della settimana scorsa, cede a Lo.Vi. Borgaro. Partita punto a punto, con punteggio basso, e nei minuti finali è Lo.Vi. ad avere più lucidità (37-40).

DR2

OASI LAURA VICUNA – BEA CHIERI 88-44

Parziali: 23-13; 39-20; 59-34

OASI Laura Vicuna: Motta 4, Oliva 14, Butnaru 13, Sanna 6, Fantini 7, Calcagni 2, Ragab 12, Cresto 9, Boglione 9, Giacometti 10, Greggio 2, Calanni. All. Mola, 1º Ass. Pelagrilli, 2º Ass. Mazzetto.

BEA Chieri: Ahia 14, Giachino, Passatore, Longo 4, Cristiano 6, Gaiotti, Picco 6, Filane, Conti 4, Mout 10. All. D’Arrigo, Ass. Paoletta, Acc. Mout.

U19 GOLD

BEA CHIERI – PALLACANESTRO MONCALIERI 70-71

Parziali: 18-11; 38-23; 58-39

BEA Chieri: Ahia 16, Viggiano 16, Passatore, Bechis 3, Giachino, Gaiotti, Fatone 18, Picco 1, Conti, Mout, Dioum 2, Galluccio 14. All. D’Arrigo, Ass. Manzini.

BEA CHIERI – CUNEO 88-82.

U19 REGIONALE

UBC BASKET CHIERI – BEA CHIERI 69-62

Parziali: 19-9; 42-31; 57-46

UBC: Drogo 26, Cocola 2, Pennazio 4, Vellano 13, Piazzalunga 3, Caresio, Altina 1, Limone 5, Longo 4, Romagnolo 4, Cottino, Pacini 7. All. Cucco, Ass. Bosco.

BEA Chieri: Scamardella 4, Massari, Giangualano 15, Ricci 11, Minetti 23, Frau, Stella 2, Mosso 2, Ngompe, Zanzon 2, Signetti, Reinaudo 3. All. Pirocca, Ass. Paoletta.

BEA CHIERI – PALLACANESTRO CHIVASSO 72-59

Parziali: 16-18; 37-28; 52-42

BEA Chieri: Scamardella 2, Massari, Giangualano 12, Gamba 2, Ricci 4, Minetti 20, Frau, Mosso, Peverini 15, Coltiletti 6, Abrate 5, Reinaudo 6. All. Pirocca, Ass. Paoletta.

Pallacanestro Chivasso: Licea 11, Santinato 22, Guadagnin 4, Berto 2, Borsano 3, Di Maria 13, Ravarino 4. All. Mangione, Acc. Santinato.

U19 UISP

BUSSOLENO BASKET – BEA CHIERI 71-47

Parziali: 19-6; 34-22; 55-35

BISSOLENO: Licastro 8, Cimaz, Grosso, Marzo 5, Mazzanti 17, De Meo, Feroldi, Donato 3, Nurisso 27, Dioubatè 11. All. Vair.

BEA Chieri: Dalmasso, Massari 13, Marca 2, Frau 9, Stella 10, Mosso 5, Ngompe 4, Abrate 2, Signetti 2, Rullo. All. Paoletta.

U17 GOLD

ETEILA BASKET-BEA CHIERI 89-68

Parziali: 18-14; 39-37; 64-51

BEA Chieri: Tarantino 6, Di Giorgio 6, Fatai 5, Destefanis 14, De Mita 2, D’Amore 10, Parise 11, Petrin 2, Mastrocola 3, Bassi 7, Virgilio 2. All. Bonifacio, Acc. Castelli.

U17 REGIONALE

BEA CHIERI-BASKET LEINÌ 47-75

Parziali: 19-24, 29-41, 35-62

BEA Chieri: D’Acunti 9, Bonetti 2, Fornaca 12, Barba 4, Traversari 2, Costamagna 2, Carrara 5, Spano 2, Griva 2, Rasconi 6, Brancaglion, Dimonte 1. All. Allisiardi, Acc. Picchialepri.

LEINÌ: Maddalena 5, Vanara 3, Cavaliere 4, Candeloro 10, De Campo 6, Pesce, Salouhi 7, Meda 15, Casci 7, Picaku 18, Agnusdei. All. Della Cerra, Ass. Zingarelli.

U15 ECCELLENZA

BEA CHIERI – CROCETTA TORINO 65-39

Parziali: 22-8; 32-18; 51-31

BEA Chieri: Ursu 13, Mouadinne 15, Porcu 2, Marino 5, Violante 2, Zuccarello, Dalmasso 6, Serratore 8, Arduino 5, Mariani 6, Greco, Silvestro 3. All. Conti, Ass. Manzini.

U15 REGIONALE

G.S. MONVISO – BEA CHIERI 51-78

Parziali: 15-21; 25-40; 38-62

MONVISO: Nunziato 8, Veglia 3, Demiri 5, Ouadigni 2, Singh 18, Gandino (k) 13, Roma 2. All. Filippone, Ass. Filippone.

BEA Chieri: Percudani 10, Zvulun 15, Antonioli 2, Mantovani, Rigo, Goria 14, Dardano.M 5, Rocco (k) 13, Chsari 4, Cosic 15, Dardano. All. Grillone, Acc. Dardano.

U14 REGIONALE

BASKET CLUB SERRAVALLE – BEA CHIERI 82-20

Parziali: 23-4; 46-13; 64-15

BEA Chieri: Zanellato, Mariani 4, Marzullo 5, Betta, Jarca 5, Errico, Franchi 2, Maglio 3, Parizia, Longo 1, Iantorno, Gallo. All. Cristina.

U14 UISP

BEA CHIERI – BEINASCHESE 72-15

Parziali: 20-2; 39-10; 55-13

BEA Chieri: Coman 20, Franceschi 14, Burzio, Bacci 5, Dron 4, Mateo 1, Paolino 16, Gallo 4, Martin, Spadaro 4, Deiola 2, Benedicenti. All. Paoletta.

Beinaschese: Dedini, Iannone 2, Mendola, Ndembe 2, Rizzo, Neghita 2, Imbiscuso 4, Vasilica 3, Piazza, Maggiora, Burgaj, Beninati 2. All. Mariani, Ass. Franic.

U13 GOLD

BEINASCHESE – EROWA BEA CHIERI 80-52

Parziali: 17-13; 40-20; 53-33

BEINASCHESE: Catucci 19, Iannone 2, Maccario 8, Barbu, Talmazan 24, Cosi 1, Vasilica 3, Botto 9, Maggiora 2, Ruggeri 12, Beninatti, Nardino. All. Giannetta, Ass. Stuerdo.

EROWA BEA CHIERI: Bergano 18, Novarese 4, Miglio 2, Gaone 6, Monticone 4, Capriati 4, En Nadher 2, Ascolesi 10, Pianfetti, Zamfirov 2, Dodaj. All. Mastrorilli, Ass. Paoletta, Acc. Bergano.

U13 REGIONALE

BEA CHIERI – LO.VI. BORGARO 37-40

Parziali : 13-5; 19-15; 27-29

BEA Chieri: Salonia 12, Thiam, Deiola 2, Figliuolo 2, Violante, Meriano, Rossi, Pecciarolo 2, Bacci 2, Colombo 2, Nardone 9, Rigato 6.