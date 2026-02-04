Derthona Basket, la passione di Christian Vital per gli scacchi: “Non è ancora arrivato il mio momento da scacco matto”

Continua la serie di episodi OFF THE COURT sul canale YouTube ufficiale del Derthona Basket , alla scoperta delle passioni e della vita fuori dal campo dei giocatori bianconeri. Dopo Tommaso Baldasso all’Olimpico Grande Torino e Andrea Pecchia alle prese con i fornelli di Osteria Billis, è il turno di Christian Vital e della sua passione per gli scacchi.

Grazie all’ospitalità della Casa Seteria Sironi e alla collaborazione di Ettore Sibille, responsabile del Circolo Scacchistico Alessandrino, il numero 1 dei Leoni si è messo alla prova con la sua più grande passione al di fuori della pallacanestro: gli scacchi. Un amore nato fin dall’infanzia, grazie agli insegnamenti di suo padre e suo nonno a New York.

«Quando sono appassionato di qualcosa è come se lo portassi scritto addosso. Sento che la pallacanestro e gli scacchi siano stati così per me da quando ne ho memoria. Sono sempre state vere passioni, spontanee e naturali per me», racconta.

«Amo anche migliorare e diventare più bravo: ora sono discreto sia nel basket che negli scacchi, ma ho avuto bisogno di tanto lavoro nel corso degli anni per diventare un miglior giocatore di pallacanestro e scacchi, oltre che una persona migliore», sottolinea Vital, che rappresenta internazionalmente l’Armenia, Paese in cui è estremamente radicata la passione per gli scacchi.

Nel corso dell’intervista, l’attuale miglior marcatore del campionato di LBA Serie A Unipol ha anche ripercorso la sua esperienza in Polonia e il suo rapporto con Dominik Olejniczak, ha raccontato dell’aver avuto in spogliatoio un altro scacchista come Tommy Kuhse e ha sottolineato le analogie che si possono trovare tra il parquet e la scacchiera.

«Lo scacco matto è la fine del gioco, e sento che dove sono nella mia carriera, c’è ancora molto altro da realizzare. C’è molto altro da imparare, da fare. Non sto pensando allo scacco matto: arriverà quando mi sveglierò e non mi sentirò pronto a indossare la maglia. In questo momento sento di potermi svegliare e dominare il mondo», aggiunge.

L’intervista completa, realizzata e girata da CR2 Produzioni, è disponibile sul canale YouTube del Derthona Basket al seguente link.