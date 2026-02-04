Vialattea a Sauze d’Oulx: sabato 7 febbraio lo Ski Show in notturna al Campetto Clotes

Torna l’appuntamento con lo Ski Show Sauze d’Oulx sulle piste della Vialattea. Una serata speciale, sabato 7 febbraio dalle ore 21,00 nell’area di arrivo piste del Campetto Clotes, nel cuore della stazione turistica dell’Alta Valle di Susa.

Sarà l’occasione per trascorrere una giornata di sci sulle piste della Vialattea, ottimamente innevate, e celebrare, la sera, tre anniversari storici: i 120 anni di Sauze d’Oulx come stazione turistica, i 50 anni della medaglia d’oro di Piero Gros in slalom speciale alle Olimpiadi di Innsbruck ed i 20 anni dalle Olimpiadi di Torino 2006.

Uno show che parte dalle origini dello sci con una sequenza di discese che ricordano le varie evoluzioni di questa disciplina: da una coppia con gli abiti d’epoca passando per il telemark e per il balletto sino ad arrivare ai giorni nostri con spettacolari coreografie eseguite da maestri, allenatori, campioni e atleti di Sauze d’Oulx. E poi ancora salti e trick, evoluzioni in snowboard e la dimostrazione di sci alpinismo. Gran finale con le fiaccole a led portate dai bambini guidati dal primo Istruttore Nazionale di Sauze, Giuliano Vitton, e le torce tricolori portate da altri maestri di tutte le scuole di sci a chiusura della sfilata. La festa si concluderà con la distribuzione di bevande calde da parte della Pubblica Assistenza di Sauze d’Oulx mentre lo spettacolo sarà accompagnato da luci e musica per rendere ancor più elettrizzante la serata. Lo speaker animerà l’evento sia in italiano che in inglese, in modo tale da coinvolgere il pubblico nella sua totalità.

Il Sindaco di Sauze d’Oulx Mauro Meneguzzi invita alla festa: «Per Sauze la festa dello Ski Show a Clotes sarà un evento importante perché sarà il modo di festeggiare tutti assieme la nostra grande stazione sciistica con tutti i suoi protagonisti. Come Amministrazione Comunale ringraziamo tutti coloro che si son adoperati per l’organizzazione dell’evento e tutti coloro che vi parteciperanno. L’invito a tutto il popolo della neve è di venire a trovarci per festeggiare assieme».

L’Amministratore Delegato della Sestrieres Spa Luisella Bourlot sottolinea il valore storico e simbolico della manifestazione: «Iniziative come lo Ski Show ci permettono di ricordare e condividere dei momenti di grande prestigio del nostro passato che hanno contribuito a far crescere l’identità di Vialattea e di tutto il territorio. I 50 anni dalla medaglia d’oro olimpica di Piero Gros ci riempiono di orgoglio e ci fanno apprezzare il fatto che sulle nostre piste siano cresciuti tanti grandi campioni. Allo stesso modo, i 20 anni dalle Olimpiadi di Torino 2006 consolidano l’eredità olimpica ed il ruolo di Vialattea come destinazione di riferimento a livello internazionale».

Serenella Marcuzzo, Presidente del Consorzio Turistico Fortur, presenta l’evento: «Il 2026 per Sauze d’Oulx sarà un anno di tante ricorrenze storiche. Ad inizio anno abbiamo festeggiato i 120 anni da quando Sauze d’Oulx è stata certificata come Stazione Turistica ed ha ospitato le discese dei pionieri dello sci. Il 14 febbraio del 1976 Piero Gros vinse l’Oro Olimpico a Innsbruck e siamo quindi ai 50° anniversario. Inoltre 20 anni fa nel 2006 Sauze d’Oulx fu teatro delle Olimpiadi delle Montagne Olimpiche. Tre momenti che hanno scritto la storia del nostro paese e che vogliamo celebrare con una grande festa sugli sci, come si faceva anni fa. Grazie alla collaborazione con la Sestriere Spa e all’adesione di Sci Club e Scuole di Sci abbiamo preparato una grande serata: lo Ski Show a Campetto Clotes. Ci saranno tante sorprese, ma possiamo anticipare che ci saranno luci e musica e tanta voglia di festeggiare tutti assieme i nostri storici compleanni.»

L’evento è organizzato dal Consorzio Turistico Fortur con il Comune di Sauze d’Oulx e la collaborazione dell’Unione Montana Comuni Olimpici Via Lattea, dell’Ufficio del Turismo, della Sestrieres Spa, delle Scuole di Sci e Sci Club di Sauze.