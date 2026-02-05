La Reale Mutua Torino ospita la Fortitudo Bologna

La Reale Mutua arriva all’appuntamento dopo la sconfitta in trasferta sul campo della UEB Gesteco Cividale, maturata per 72-62 al termine di una gara dai due volti. I gialloblù avevano approcciato la sfida con personalità e lucidità, chiudendo avanti il primo tempo, ma nella seconda metà di gara si sono sciolti, faticando soprattutto in attacco e concedendo ai friulani troppe seconde opportunità a rimbalzo. Una sconfitta, la terza consecutiva per la Reale Mutua, che ha fatto scivolare i torinesi a un bilancio stagionale negativo sul 12-13, rendendo ora fondamentale una reazione per rendersi ancora protagonista nella lotta play-in.

Il gruppo di coach Paolo Moretti è determinato a reagire davanti al proprio pubblico e in una vetrina di prestigio come quella della diretta nazionale. A presentare la sfida è Federico Massone: «Arriviamo alla partita contro Bologna dopo un periodo di difficoltà, in cui ci siamo lasciati sfuggire alcune gare che avremmo potuto portare a casa. Sappiamo però che per uscire da queste situazioni serve restare uniti e concentrarci sulle nostre certezze, come la difesa e il correre in attacco. La Fortitudo è una squadra super organizzata, ma dobbiamo pensare anche a noi stessi e riuscire a imporre la nostra identità».

Coach Moretti sottolinea il fascino e la complessità della sfida: «Incontrare la Fortitudo Bologna ha sempre un significato particolare, per la storia del club e per ciò che rappresenta nel basket italiano. È una squadra in salute, costruita per obiettivi importanti. Avremo bisogno di grande fisicità e intensità difensiva: la Fortitudo gioca una pallacanestro organizzata, aggressiva, che ci impone di farci trovare pronti per essere competitivi».

AVVERSARI – FLATS SERVICE FORTITUDO BOLOGNA

Il DNA fortitudino è ben noto, così come quello delle squadre allenate da Attilio Caja: difesa, carattere, organizzazione e identità. La Effe presenta un roster esperto e ricco di personalità, che è riuscito a superare momenti di difficoltà segnati da diversi infortuni. In cabina di regia il tandem Fantinelli–Della Rosa, mentre in attacco spiccano i talenti di Toni Perkovic (arrivato per sostituire il lungodegente Lee Moore) e Paulius Sorokas, entrambi in grado di incidere con continuità. Grande pericolosità sul perimetro con Matteo Imbrò e Alvise Sarto, fondamentali per una squadra che è quella che tenta più triple in tutto il campionato (32 a partita), mentre Simon Anumba garantisce difesa e atletismo. L’arrivo di Niccolò De Vico ha portato ulteriore esperienza e carisma, mentre Vincenzo Guaiana e Samuele Moretti completano le rotazioni. I numeri confermano lo stato di salute di una squadra che fa della solidità il suo marchio di fabbrica: 1^ nel campionato per percentuale di rimbalzi catturati (53.5%), 1^ nel campionato per percentuale di canestri assistiti (76.9%) e una qualità a tutto campo che la colloca tra le migliori 6 squadre della A2 sia per offensive rating che per defensive rating.

INIZIATIVE CORRELATE – SPONSOR DAY “BANCA DEL PIEMONTE”

La gara di venerdì sarà anche Sponsor Day di Banca del Piemonte, Gold Sponsor del club dal 2021/22. Nel corso della serata saranno proposte diverse iniziative dedicate ai tifosi, con challenge, gadget e momenti di coinvolgimento presentati direttamente dalla Banca nel corso dell’evento.

EX DI GIORNATA

Gradito ritorno al Pala Gianni Asti per Niccolò De Vico, per tre stagioni in maglia gialloblù, due delle quali da capitano, e con una finale promozione raggiunta nel 2023 (proprio De Vico però fu costretto a non scendere in campo nella serie contro Pistoia per una frattura allo zigomo rimediata in semifinale).

INJURY REPORT

Ancora indisponibile Matteo Ghirlanda, che sta proseguendo il proprio percorso di riabilitazione al ginocchio destro.

MEDIA

La partita sarà trasmessa in diretta televisiva su Rai Sport HD e in streaming su RaiPlay.