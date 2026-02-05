Club76: settimana di vittorie 

Ecco i risultati infrasettimanali firmati Club76 . In Serie A1 le ragazze di coach Nicola Negro hanno vinto 3-0 contro il BKS Bostik Bielsko-Biala (25-13, 25-20, 25-21) qualificandosi ai quarti di finale della Coppa Cev. In Serie B1 il Club76 Fenera Chieri giocherà sabato 7 febbraio alle 17 a Novara contro Victor & Co Issa. In U18 Regionale i l Club76 Fenera Chieri vince 3-0 contro la Polismile (25-7, 25-27, 25-6) e accede ai quarti di finale, dove incontrerà Villafranca. In U18 il Club76 MTS Ser Santena la spunta al tie break, 3-2 su Ottica Barra 2008 (23-25, 25-18, 21-25, 25-14, 15-9). In U18 Rasero Teloni L’Alba Volley Club76 Playasti ha vinto 0-3 contro Volley Roero (9-25, 16-25, 13-25). Gara di chiusura della prima fase della stagione con tre punti, che confermano la posizione in classifica.

GIANFRANCO MILANO È IL NUOVO COACH DI U18/B1

Dopo la risoluzione consensuale del contratto con Massimo Moglio annunciata qualche giorno fa, la società comunica l'ingresso di Gianfranco Milano.

«Il Club76 ringrazia coach Moglio per l'impegno e la dedizione dimostrati nel periodo trascorso in biancoblù – dichiara Max Gallo, direttore generale Club76 - e dà il benvenuto a coach Milano, augurando a entrambi le migliori fortune».

Il nuovo tecnico pugliese, classe 1957, arriva da un'esperienza alla guida di Futura Giovani Busto Arsizio in A2. Dal 2017 al 2025 ha militato nella Orocash Picco Lecco Femminile, raggiungendo importanti risultati. Nel suo lungo palmares anche la Coppa Campioni vinta nell’annata 1995/96 con Matera in qualità di vice allenatore e le quattro promozioni conquistate con tre club diversi. Per non parlare della medaglia d’oro vinta ai Campionati Europei Under 19 del 2004.

«La chiamata di Chieri mi ha reso molto onorato e interessato a quello che è l'incarico che andrò a svolgere nel gruppo U18/B1 – commenta coach Milano - Una bella responsabilità, che mi incuriosisce tanto e mi stimola e che rientra nelle mie caratteristiche tecniche: ho sempre disputato campionati con squadre molto giovani. Pertanto, spero di poter dare una mano concreta al bel progetto che Chieri porta avanti».

GLI STEP DELLA CARRIERA

1989/90 Capurso Gioia del Colle A2

1995/96 Latte Rugiada Matera A1

1996/97 Parmalat Matera A1

1997/98 Amatori Bari A2

1998/99 Latte Lucano Matera A1

1999/00 Moreschi Vigevano A2

2000/01 Amatori Bari B1

2001/02 Spezzano A2

2002/03 Villanterio B1

2003/04 Altamura A2

2004/05 Burro Virgilio Curtatone A2

2004/05 Nazionale Italiana Juniores

2005/06 Altamura A2

2006/07 1° Classe Roma A2

2007/08 Riso Scotti Pavia A2

2008/09 Riso Scotti Pavia A1

2009/10 Riso Scotti Pavia A1

2010/11 Riso Scotti Pavia

2011/12 Pomì Casalmaggiore A22012/13 Pomì Casalmaggiore A2

2013/14 Properzi Lodi B2

2014/15 Properzi Lodi B1

2015/16 Properzi Lodi B1

2016/17 Properzi Lodi B1

2017/18 Picco Lecco B1

2018/19 Picco Lecco B1

2019/20 Picco Lecco B1

2020/21 Picco Lecco B1

2021/22 Picco Lecco B1

2022/23 Picco Lecco A2

2023/24 Picco Lecco A2

2024/25 Picco Lecco A2