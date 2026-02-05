Cuneo location del ritiro azzurro di Sitting Volley maschile; Dalmasso convocato

Da oggi, giovedì 5, a domenica 8 febbraio la Nazionale italiana sarà a Cuneo per un collegiale congiunto con la Polonia. Allenamenti e amichevoli sia al palazzetto che alla “In Beach Arena” di Confreria

5 febbraio 2026, 17:43 3 min