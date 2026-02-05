Coppa Italia Boulder 2026: torna in scena l’arrampicata sportiva Italiana

A inaugurare il calendario federale 2026 sarà, come da tradizione, il circuito Boulder, la specialità più dinamica e spettacolare della disciplina.

Sabato 7 e domenica 8 febbraio, la Coppa Italia Boulder 2026 prenderà il via da Cuneo, ospitata dal centro di arrampicata Big Up.

Un ritorno significativo: la struttura piemontese aveva già accolto il Campionato Italiano Boulder nel 2019 e una tappa di Coppa Italia nel 2021.

«L’avvio della stagione agonistica rappresenta sempre un momento centrale per tutto il nostro movimento. – dichiara Davide Battistella, Presidente della Federazione Arrampicata Sportiva Italiana – Ripartire da Cuneo significa valorizzare una realtà che ha dimostrato competenza organizzativa e grande passione. La Coppa Italia Boulder 2026 sarà un circuito di alto livello tecnico, sempre più allineato agli standard internazionali».

La stagione 2026 segna infatti anche un importante passo evolutivo nel formato di gara: il regolamento Boulder viene aggiornato, adottando il sistema utilizzato nelle tappe di Coppa del Mondo, con finali a 8 atleti anziché 6.

Grande soddisfazione anche da parte della società ospitante.

«Ospitare nuovamente una tappa di Coppa Italia è per noi motivo di grande orgoglio. – commenta Manuele Macagno, responsabile della Big Up – Sarà una vera festa dell’arrampicata sportiva, un’occasione importante per il territorio, per tutti gli appassionati e per svelare i recenti lavori di ampliamento della nostra struttura».

Calendario del circuito

Il circuito Coppa Italia Boulder Senior 2026 sarà articolato su tre tappe:

• 7–8 febbraio | Cuneo – Big Up

• 21–22 febbraio | Mozzate (CO) – Lezard

• 21–22 marzo | Prato – Crazy Center

Parallelamente prenderà il via anche la Coppa Italia Boulder Giovanile U15 e U17, con due appuntamenti a Teramo (Mondi Verticali) e Piamborno (BS) (Manopiede).

Evento clou della stagione sarà il Campionato Italiano Boulder, in programma 7–8 marzo a Bressanone, presso la palestra Vertikale.

Programma di gara

Sabato 7 febbraio

Ore 9,30 qualifiche femminili

Ore 15,30 qualifiche maschili

Domenica 8 febbraio

Ore 9,30 semifinali (maschili e femminili in contemporanea)

Ore 16,00 finali maschili

Ore 17,45 finali femminili

Diretta streaming gratuita

Tutte le gare saranno trasmesse gratuitamente sul canale Climbing TV di Sportface.

I Campionati Italiani Lead, Boulder, Speed e Para climbing saranno trasmessi anche in differita su RAI SPORT.

I protagonisti

Sono 143 gli iscritti alla gara: 78 atleti e 65 atlete. Attesi ai blocchi i vincitori della Coppa Italia 2025, Francesca Matuella (Centro Sportivo Aeronautica Militare) e Niccolò Antony Salvatore (Gruppo Sportivo Vigili Del Fuoco Fiamme Rosse), insieme ai Campioni Italiani in carica, Giorgia Tesio (Centro Sportivo Esercito) e Nicolò Sartirana (Centro Sportivo Esercito). Fra gli altri azzurri da tenere d’occhio sicuramente Giulia Medici (Sport Promotion SSD), Irina Daziano (ASD InOut), Miriam Fogu (Arrampicata Libera ASD), Luca Boldrini (Centro Sportivo Aeronautica Militare), Pietro Biagini (Kundalini SSD), Matteo Reusa (ASD Kuota 8.10), Stella Giacani (The Change SSD) e Riccardo Vicentini (Lupi Climbing Team). Si cimenterà nel Boulder anche la Campionessa italiana Speed Beatrice Colli (Fiamme Oro), che ha dimostrato più volte di saper essere molto competitiva anche in questa disciplina.

Info e Contatti

Ufficio Stampa FASI: Paola Lungo stampa@federclimb.it - 392-5428896

Resp. Comunicazione & Marketing

Marco Iacono comunicazione@federclimb.it - 333-2435568

Sito web FASI

federclimb