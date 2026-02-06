Il percorso dell’Assietta Legend & Gravel Race 2026  

Partenza da Sestriere

Il tracciato per il 2026 segna il ritorno alle origini con la partenza nel centro di Sestriere, in Piazza Fraiteve, nel cuore della cittadina più alta d’Italia. Il tracciato permetterà ai partecipanti di immergersi rapidamente nell’ambiente alpino su un tratto sostanzialmente in piano prima di inziare la discesa lungo la val Chisone.

Un tracciato Marathon unico per MTB e Gravel

Lunghezza: 68 km

Dislivello positivo: 1.862 metri

Una sostanziale modifica nei primi chilometri di gara: dopo la partenza di Sestriere, il percorso porta i biker a Monte Rotta per percorrere il sentiero Gelindo Bordin, che sovrasta l’abitato di Sestriere, e poi discendere a Sestriere Borgata attraverso la pista ciclabile. Da qui si riprende il tracciato storico discendendo lungo la val Chisone sino a Pourrieres, salendo progressivamente in quota attraverso Balboutet e Pian dell’Alpe fino ad affrontare quello che è il cuore storico della Assietta Legend: la Strada dell’Assietta da percorrere in tutta la sua lunghezza sino a tornare sul sentiero Gelindo Bordin e discendere all’arrivo di Sestriere.

In sintesi, rispetto all’edizione 2025 si aggiungono alcuni km al tracciato, veloce e mai troppo tecnico, adatto a tutte le utenze dell’off road, mentre il dislivello complessivo non subisce variazioni se non una piccola riduzione.

La Strada dell’Assietta

Gran parte del tracciato corre sulla Strada dell’Assietta, ad oltre 2.000 m slm, una dorsale alpina ricca di colli e passi tra i 2.300–2.500 m, come:

Colle dell’Assietta (2.474 m)

Colle Blegier (2.381 m)

Monte Genevris (2.533 m)

Colle Costa Piana (2.313 m)

Colle Bourget (2.299 m)

Col Basset (2.424 m)

Questi punti non solo rappresentano sfide altimetriche importanti, ma aprono anche panorami mozzafiato sulle valli di Susa e del Chisone e sulle cime circostanti, parte dell’arco alpino occidentale del Parco naturale Orsiera Rocciavrè.

Un ambiente alpino unico: qui si percepisce la vera essenza dell’alta montagna, con panorami che si estendono su cime e vallate brulle, pascoli alpini, pietraie e, nei tratti più elevati, rocciosi profili dei monti. La Strada dell’Assietta attraversa zone storiche, costruite nel XIX secolo per motivi militari, attraversando ruderi di fortificazioni e postazioni storiche che raccontano un passato strategico importante delle Alpi occidentali.

Assietta Legend & Gravel Race 2026: un nuovo percorso, la stessa anima!

Sei pronto a scrivere la tua leggenda?

Iscriviti subito!

Assietta Legend & Gravel Race 2026 | Sestriere (TO) | Sabato 4 luglio 2026

Iscrizioni Assietta Legend su: https://join.endu.net/entry?edition=101303

Iscrizioni Gravel Race su: https://join.endu.net/entry?edition=101304