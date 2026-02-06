Tuttosport.com
La Reale Mutua Torino ’81 Iren ospite della capolista Chiavari

Le parole di coach Simone Aversa presentano l’incontro
7 min
Dopo il pareggio di sabato scorso contro l’Arenzano, la Reale Mutua Torino ’81 Iren affronterà la capolista Chiavari in trasferta. I gialloblù hanno interrotto la loro striscia di successi consecutivi scivolando così a -5 dai ragazzi di Luccianti, mentre i liguri, con la vittoria per 10-17 contro il Bogliasco, consolidano il primo posto da imbattuti.

Le parole di Simone Aversa presentano l’incontro: «Domani ci attende una partita difficile, il Chiavari si è ulteriormente rinforzato per puntare dritto alla Serie A1 e sta confermando il suo valore. Per noi teoricamente è un'occasione per riscattare l'opaca prestazione di sabato scorso con l’Arenzano, ma non siamo in perfette condizioni psicofisiche, quindi non so bene cosa aspettarmi. Mi piacerebbe vedere una squadra coesa, che ha voglia di difendere e sacrificarsi, una reazione di orgoglio da parte di tutti i ragazzi e una prestazione all'altezza dell'avversario che andiamo ad affrontare, altrimenti il rischio è di fare una brutta figura».

La partita si disputerà sabato 7 febbraio alle ore 17:30 presso la piscina “M. Ravera” di Chiavari. Il match verrà trasmesso in streaming sulla pagina Facebook “Chiavari Nuoto”.

UNDICESIMA GIORNATA SERIE A2 GIRONE NORD

Futurenergy R.N. Sori – AGN Energia Bogliasco 1951
Spazio R.N. Camogli – Pallanuoto Bergamo
Chiavari Nuoto – Reale Mutua Torino ’81 Iren
Dream Sport – Waterpolo Milano Metanopoli
R.N. Arenzano – Mobilpesca Lavagna
Piacenza Pallanuoto 2018 – Vela Nuoto Ancona

LA CLASSIFICA

Chiavari Nuoto 28, Futurenergy R.N. Sori 26, Reale Mutua Torino ’81 Iren 23, Spazio R.N. Camogli 21, AGN Energia Bogliasco 1951 18, R.N. Arenzano 16, Mobilpesca Lavagna 13, Piacenza Pallanuoto 2018 12, Vela Ancona Nuoto 10, Waterpolo Milano Metanopoli 6, Dream Sport 3, Pallanuoto Bergamo 0.

