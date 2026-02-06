Verso Autosped BCC Derthona - Alama San Martino di Lupari

FOCUS SULLE AVVERSARIE – Brillante nella passata stagione, conclusa in semifinale playoff contro il Famila Wuber Schio, nel 2025/26 San Martino di Lupari ha sconfitto Battipaglia due volte, Brescia e Sassari in volata, uscendo sconfitta da tutti gli altri incontri. La squadra allenata da Giuseppe Piazza ha in Raelin D’Alie, al terzo anno in Veneto e al quattordicesimo consecutivo in Italia, il motore del proprio attacco. La playmaker ital-americana viaggia infatti a 7 punti e 7 assist di media a uscita, confermandosi presente anche a rimbalzo (4.4 totali, d cui 1.6 offensivi). Al suo fianco agiscono, nel reparto esterne, Tova Sabel, specialista nel tiro da tre punti (oltre 7 tentativi a gara), protagonista di una grande performance balistica nella partita di andata (26 punti con 8/10 da oltre l’arco) e Tina Cvijanovic, slovena che vanta importanti esperienze nel campionato italiano.

Sotto canestro le due titolari sono Jordan Hobbs, dotata di una doppia dimensione interna ed esterna, e Liz Scott, miglior marcatrice della squadra a oltre 16 punti di media a cui aggiunge più di 9 rimbalzi. Scott, Hobbs e Sabel sono le tre atlete in doppia cifra per punti segnati a incontro. Dalla panchina si alzano Irene Guarise, play che garantisce intensità ed energia, Beatrice Del Pero, altra specialista del tiro da fuori, e Caterina Gilli, che dà solidità sotto canestro. Il roster è poi completato da Milena Mioni e Maria Pilatone.

LE DICHIARAZIONI – A presentare la partita è stata Cornelia Fondren: «Dopo avere osservato il turno di riposo, davvero necessario per recuperare le energie fisiche e mentali, ci stiamo preparando per una partita difficile sabato. Dovremo essere in grado di competere per quaranta minuti contro una squadra che gioca ogni possesso con grande durezza. Sappiamo che ci aspetta una sfida complessa e faremo del nostro meglio per farci trovare pronte».

INIZIATIVE DELLA GARA – La partita di domani avrà una grande valenza anche da un punto di vista benefico: la Società, infatti, promuove il ‘Teddy Bear Toss’, un’iniziativa molto popolare e diffusa negli Stati Uniti d’America che negli ultimi anni ha fatto breccia in tutti gli sport anche in Europa. L’iniziativa è realizzata grazie al fattivo supporto dell’Azienda Ospedaliera Universitaria di Alessandria, ove verranno donati i peluches raccolti (nei tre presidi della stessa). Al primo canestro della gara, indipendentemente dalla squadra che lo segnerò, gli spettatori dovranno lanciare in campo i peluches: la sfida si fermerà in quel momento per qualche minuto, per consentire la raccolta dei peluches stessi.

L’invito è presentarsi alla Cittadella dello Sport con dei peluches nuovi o in ottimo stato, che non contengano pile o altre parti dure e rigide per rispettare le esigenze e le fragilità dei bambini a cui verranno poi consegnati. Si tratta di un evento che mira ad avere un grande impatto anche a livello mediatico e che testimonia il continuo e costante impegno dell’Autosped BCC Derthona dentro e fuori il campo di gioco.

Le due squadre saranno accompagnate in campo, al momento della presentazione ufficiale, da una squadra del settore minibasket del BCC Derthona e da alcuni alunni della classe di quinta elementare dell’Istituto Bassa Valle Scrivia (Pontecurone), tra le vincitrici del contest ‘Lo sport è un gioco serio’ promosso in occasione della Final Eight di Coppa Italia di Serie A1 e A2 Femminile svoltasi alla Cittadella dello Sport dal 3 al 6 gennaio scorsi.

Negli intervalli brevi della partita di domani ci sarà la consueta esibizione delle ragazze delle Derthona Cheer, che allieteranno il pubblico presente.

EX DELLA GARA – Sono tre le ex della partita, tutte militanti tra le fila dell’Autosped BCC Derthona: Caterina Dotto ha indossato la canotta dell’Alama San Martino di Lupari dal 2018 al 2020, Anastasia Conte nell’annata 2023/24 mentre Arianna Arado dal 2021 al 2024.

DOVE VEDERLA – La partita sarà trasmessa in diretta streaming su flima.tv e sul canale Twitch di Italbasket.