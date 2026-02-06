Pronta la 1ª edizione della Derthona Basket School Cup

La scuola sempre più al centro del mondo Derthona . Dal 24 febbraio scatterà la prima edizione della Derthona Basket School Cup , che vedrà protagonisti diversi istituti scolastici delle medie superiori del territorio nella competizione cestistica fortemente voluta dal Club. La mission della School Cup è aggregare e coinvolgere i giovani studenti promuovendo valori quali amicizia, lealtà, correttezza, rispetto delle regole e spirito di squadra. Ogni scuola per partecipare ha dovuto replicare l’organizzazione di una società di basket, per cui oltre al roster composto da 12 giocatori gli studenti sono coinvolti in altre aree, ufficio stampa, comunicazione digital, organizzazione del tifo, dell’intrattenimento e delle coreografie a sostegno del proprio istituto in occasione delle partite.

LE PARTECIPANTI E LE TAPPE

Nove le scuole protagoniste delle tre tappe in cui è organizzata la prima fase della DB School Cup, sponsorizzata da Cester & Co. e Banca d’Asti, per un totale di oltre 7 mila studenti raggiungibili attraverso il progetto. La prima tappa, in programma il 24 febbraio, vedrà coinvolte il Liceo G. Peano di Tortona, l’I.I.S. G. Marconi di Tortona e il Liceo Scientifico F. Vercelli di Asti. Alla seconda, prevista per il 10 marzo, parteciperanno tre scuole vogheresi, l’I.T.A. C. Gallini, l’I.I.S. G. Galilei e l’O.D.P.F. Santachiara. La terza e ultima sarà in programma il 16 marzo coinvolgendo l'I.I.S. Vinci Fermi Nervi di Alessandria, l’ITIS A. Volta di Alessandria e l’I.I.S. C. Barletti di Ovada. Le tre squadre vincitrici di ciascuna tappa avranno l'accesso diretto alla Final Four.

La seconda fase (cui accedono le seconde classificate delle tre tappe) per stabilire la qualificazione della quarta finalista e le semifinali della Final Four si disputeranno presso la Facility della Cittadella dello Sport “Marcellino e Pietro Gavio” di Tortona, con la Nova Arena della Cittadella che aprirà le sue porte per la finalissima. Questa seconda parte della manifestazione si svolgerà tutta il 12 aprile (o l'11 aprile in caso di contemporaneità con la partita di Serie A della Bertram Derthona con Trento).

REGOLAMENTO TECNICO

Il torneo 5 vs 5 è aperto ai tesserati di qualsiasi federazione sportiva, ma anche ai non tesserati. In campo non potranno esserci contemporaneamente più di 3 tesserati appartenenti alla categoria Eccellenza e nel quintetto sarà obbligatoria almeno una presenza femminile.

PRESENTAZIONE DURANTE DERTHONA-TRIESTE

La School Cup avrà un vernissage di prestigio. La presentazione delle squadre avverrà infatti domenica 8 febbraio alla Nova Arena in occasione della sfida Bertram-Trieste. All’intervallo del match, valido per la 19^ giornata del massimo campionato italiano, tutte le squadre scenderanno sul parquet per ricevere la canotta da gara ufficiale dalle mani di Leo, la mascotte ufficiale del Derthona Basket.

ACCOUNT SOCIAL

Per seguire da vicino il torneo è stato aperto su Instagram l’account Derthona School Cup.

DICHIARAZIONI

«L’adesione di Derthona Basket al progetto School Cup ideato dalla Reyer rappresenta un ulteriore tassello del nostro percorso di sviluppo territoriale. La crescita del Club non può prescindere dalla crescita dell’intero territorio in cui opera, che oggi si estende lungo quattro direttrici, e che va continuamente accudito e sollecitato», dice Gianmaria Vacirca, general manager del Derthona Basket. «Il mondo della scuola rappresenta per noi un interlocutore strategico e un target fondamentale e attraverso la nostra presenza vogliamo condividere i valori di appartenenza, partecipazione e responsabilità sociale. È un’iniziativa cui partecipiamo con l’umiltà di chi vuole imparare e dalla quale vogliamo creare occasioni di incontro e condivisione. È una grande occasione per rafforzare il legame tra Club, istituzioni scolastiche e comunità locale. È un progetto che interpreta pienamente la nostra visione di sviluppo, in cui il successo sportivo e la crescita del territorio procedono insieme, senza essere disgiunti, in sistema forte, inclusivo e partecipato».

«La School Cup è un grande traguardo per il Derthona Basket perché oltre ad essere una competizione sportiva entusiasmante è un progetto con un importante valore formativo e aggregativo», dicono le promotrici Monica Prati e Deborah Repetti, responsabili dell’area Progetti del Club. «Ci teniamo a ringraziare la Reyer Venezia per aver ideato, anni fa, il torneo al quale ci siamo ispirati, in particolare vogliamo dire grazie al responsabile dell'ufficio stampa della società veneziana, Francesco Rigo, per averci guidato nell'avviare questa fantastica esperienza».