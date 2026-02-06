GranTorino cerca il colpo casalingo contro Spezia

La quarta giornata di ritorno della Serie B Interregionale attende GRANTORINO . Sabato 7 febbraio i gialloblù di coach Comazzi torneranno tra le mura del Palaeinaudi per ospitare Spezia Basket Club . GRANTORINO è reduce dalla netta sconfitta contro Vismederi Diagnostics Costone Siena , ma questo sabato avrà l'occasione di risollevarsi dalla serata difficile in casa della capolista. Al Palaeinaudi , infatti, i gialloblù affronteranno Spezia con l'obiettivo di conquistare due punti preziosi per allontanarsi dall'ultimo posto e scongiurare la retrocessione diretta. Nella gara d'andata, disputata in trasferta, GRANTORINO tenne testa agli spezzini fino agli ultimi secondi. Una prestazione molto positiva che i gialloblù cercheranno di replicare tra le mura di casa.

Al momento Spezia occupa il 10° posto in campionato e ha bisogno dei due punti per restare in scia alle squadre che chiudono la zona playoff. La squadra di coach Ricci sta attraversando un momento complicato: l'ultima vittoria risale a metà dicembre nel match casalingo contro Verodol Tuscopharm Cecina, a cui sono seguite cinque sconfitte consecutive che hanno frenato il cammino dei liguri. Speziasi affiderà a Kmetic, miglior marcatore del girone per distacco con 21 punti di media a partita, e sulla coppia Pesenato-Cellerini, entrambi in doppia cifra nel match d'andata.

Le due squadre scenderanno in campo sabato 7 febbraio con palla a due alle 19:00. Il match sarà trasmesso in diretta streaming sul canale Youtube di GRANTORINO e sarà affidato alla direzione dei Sig.ri Pittatore Fabrizio e Ghirardo Alessandro (secondo arbitro).