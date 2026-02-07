Torino lotta ma non basta, ko in casa con la Fortitudo

La Reale Mutua Basket Torino esce sconfitta dal Pala Gianni Asti nel big match contro la Flats Service Fortitudo Bologna per 68-73, al termine di una gara intensa, fisica e a basso punteggio. I gialloblù hanno faticato a trovare continuità offensiva soprattutto nella prima metà di gara, pagando soprattutto le bassissime percentuali dall’arco (2/17 da tre nel primo tempo) e affidandosi quasi esclusivamente alla produzione nel pitturato di un dominante Robert Allen, autore di 28 punti complessivi. Bologna ha approfittato delle difficoltà torinesi per allungare tra la fine del secondo quarto e l’inizio del terzo. Col passare dei minuti, però, Torino ha cambiato volto: l’intensità difensiva è salita, la transizione ha prodotto punti rapidi ma soprattutto ha armato la mano di MaCio Teague, autore di 16 punti con tre triple consecutive per riaprire completamente la partita. Nell’ultimo periodo la Reale Mutua ha lottato con carattere, tornando anche a un solo possesso di distanza, ma nei momenti decisivi la Fortitudo ha risposto con maggiore lucidità, trovando i canestri pesanti di Sarto e Della Rosa. Torino ha avuto anche la palla del possibile pareggio nel finale, senza riuscire a concretizzare. Una sconfitta che lascia rammarico per come si è sviluppata, ma che conferma lo spirito combattivo del gruppo di coach Moretti, chiamato ora a ritrovare una vittoria per interrompere una striscia negativa di 4 partite.

QUINTETTI INIZIALI

Torino: Schina, Teague, Severini, Allen, Bruttini

Bologna: Fantinelli, Perkovic, Sarto, Anumba, Sorokas

Avvio di partita a basso punteggio con le difese che riescono subito a trovare gli accorgimenti tattici per mettere in difficoltà le manovre offensive, a partire dagli accenni di zona schierata già nel corso del primo periodo da coach Caja. Torino trova punti quasi solo da Allen, mentre la Effe mette subito in ritmo la mano di Sarto. Il primo quarto si chiude sul 13-14.

Continuano le grosse difficoltà offensive di Torino, che costruisce ma non concretizza dall’arco. Le percentuali da tre dei gialloblù precipitano, la Reale Mutua trova produzione solo nel pitturato con il solito Allen e la Fortitudo così abbozza una fuga raggiungendo la doppia cifra di vantaggio. Alla pausa lunga il parziale è di 27-41, con i dati che evidenziano quanto visto in campo: 18 punti torinesi su 27 sono di Allen, e il 2/17 da tre della Reale Mutua pesa tanto sull’economia del primo tempo.

Terzo quarto dai due volti, con la Reale Mutua che inizialmente accusa un parziale fortitudino che fa male al tentativo di schieramento della zona gialloblù. Sul -17, coach Moretti così rimescola le carte, la difesa alza l’intensità e Torino cerca di spingere in transizione per trovare punti veloci e mettendo finalmente in ritmo Teague: tre bombe in fila dell’ex Baylor riportano la Reale Mutua in partita, poi ci pensa Schina a chiudere il terzo quarto sul 53-58.

Torino è definitivamente in partita e si gioca tutto nella volata finale: i gialloblù tornano a un possesso di distanza dalla Fortitudo che risponde colpo su colpo con Sarto. Le difese alzano al massimo l’intensità, Bologna prova ad affondare il colpo del ko con la tripla del +5 di Della Rosa a 2 minuti e mezzo dalla fine, Torino resta aggrappata alla partita con le unghie e con i denti, trovandosi sul -3 e con la palla del pareggio, ma Teague e Allen non si intendono nello schema finale e Bologna mette in ghiaccio la vittoria. Finisce 68-73.

Coach Moretti nel postpartita: «Siamo dispiaciuti, ovviamente c’è rammarico. Nella prima metà di gara non siamo riusciti ad eseguire bene ciò che avevamo preparato, ci aspettavamo di portare la partita sui binari di uno scontro duro, intenso, a basso punteggio ma specialmente nel secondo quarto non abbiamo tenuto una solidità difensiva sufficiente. Abbiamo alzato l’energia nel secondo tempo, siamo riusciti a trovare ritmo con Teague ma non ci è bastato, io comunque non ho nulla da recriminare ai miei ragazzi che hanno lottato con grande intensità.»

Reale Mutua Torino - Flats Service Fortitudo Bologna 68-73

Parziali (13-14, 14-27, 26-17, 15-15)

Reale Mutua Torino: Robert Allen 28 (8/10, 1/3), Macio Teague 16 (0/2, 4/7), Matteo Schina 11 (3/4, 1/3), Lorenzo Tortu' 4 (2/3, 0/3), Giovanni Severini 3 (0/1, 1/5), Federico Massone 2 (1/2, 0/3), Marco Cusin 2 (1/4, 0/1), Davide Bruttini 2 (0/1, 0/0), Umberto Stazzonelli 0 (0/0, 0/2), Success Eruke 0 (0/0, 0/0). Tiri liberi: 17 / 18 - Rimbalzi: 25 7 + 18 (Robert Allen 9) - Assist: 18 (Matteo Schina 6).

Flats Service Fortitudo Bologna: Toni Perkovic 22 (3/6, 3/6), Gianluca Della rosa 11 (1/1, 3/4), Niccolo De vico 10 (0/2, 2/2), Alvise Sarto 9 (3/5, 1/3), Paulius Sorokas 6 (3/5, 0/1), Matteo Fantinelli 6 (2/7, 0/0), Vincenzo Guaiana 5 (1/2, 1/2), Simon Anumba 2 (1/1, 0/0), Samuele Moretti 2 (1/4, 0/0), Matteo Imbro' 0 (0/0, 0/2). Tiri liberi: 13 / 15 - Rimbalzi: 29 7 + 22 (Paulius Sorokas 9) - Assist: 20 (Matteo Fantinelli 7).