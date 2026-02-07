Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Baseball: dal 28 febbraio al 1 marzo ad Avigliana il Winter Camp!

L'evento si svolgerà nella tensostruttura di via Suppo ad Avigliana (Torino), sarà dedicato alle categorie giovanili Under 10, Under 12 ed Under 14 baseball
2 min
Baseball: dal 28 febbraio al 1 marzo ad Avigliana il Winter Camp!

 

Il Comitato Regionale FIBS Piemonte in collaborazione con il Progetto di Sviluppo 10-14 anni, organizza il Winter Camp.
Quello di Avigliana è uno degli otto Winter Camp programmati su tutto il territorio italiano, nello specifico coinvolgerà le regioni Piemonte e Liguria.

I Winter Camp nascono con un duplice obiettivo:

- offrire ai giovani atleti un’opportunità di alta formazione tecnica durante la pausa invernale;
- garantire un monitoraggio capillare del talento sul territorio nazionale.

Programma di Avigliana:

U12
Sabato 28 Febbraio dalle ore 11.45 alle ore 16.00
(prevista pausa merenda)

U10
Sabato 28 Febbraio dalle ore 16.00 alle ore 19.00

U14
Domenica 1 marzo dalle ore 10.15 alle ore 17.00
(prevista pausa pranzo)

L’evento è aperto a tutti gli atleti, con un limite massimo di 25 partecipanti per categoria.
Per favorire la massima rappresentanza delle società, si richiede ad ognuna di inviare l’elenco degli atleti interessati suddivisi per categoria.

Staff tecnico

Lo staff di ciascun Winter Camp sarà composto dai coordinatori nazionali del Progetto di Sviluppo 10-14 anni, affiancati da coach delle Nazionali giovanili di riferimento e da tecnici regionali.

E’ gradita la partecipazione attiva all’evento degli allenatori giovanili delle società, così da creare un’occasione di formazione, aggiornamento e confronto direttamente sul campo.

Quota di partecipazione

Per contribuire alla copertura dei costi operativi, è prevista una quota di partecipazione pari a:

10,00 € per atleta per la categoria U10;

15,00 € per atleta per la categoria U12;

25,00 € per atleta per la categoria U14.

Iscrizioni

Le adesioni dovranno essere inviate entro l'11 febbraio all'indirizzo piemonte@fibs.it, le società interessate dovranno inviare l'elenco degli atleti suddivisi per categoria.

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Piemonte News

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS