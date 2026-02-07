Baseball: dal 28 febbraio al 1 marzo ad Avigliana il Winter Camp!

Il Comitato Regionale FIBS Piemonte in collaborazione con il Progetto di Sviluppo 10-14 anni, organizza il Winter Camp.
Quello di Avigliana è uno degli otto Winter Camp programmati su tutto il territorio italiano, nello specifico coinvolgerà le regioni Piemonte e Liguria.
I Winter Camp nascono con un duplice obiettivo:
- offrire ai giovani atleti un’opportunità di alta formazione tecnica durante la pausa invernale;
- garantire un monitoraggio capillare del talento sul territorio nazionale.
Programma di Avigliana:
U12
Sabato 28 Febbraio dalle ore 11.45 alle ore 16.00
(prevista pausa merenda)
U10
Sabato 28 Febbraio dalle ore 16.00 alle ore 19.00
U14
Domenica 1 marzo dalle ore 10.15 alle ore 17.00
(prevista pausa pranzo)
L’evento è aperto a tutti gli atleti, con un limite massimo di 25 partecipanti per categoria.
Per favorire la massima rappresentanza delle società, si richiede ad ognuna di inviare l’elenco degli atleti interessati suddivisi per categoria.
Staff tecnico
Lo staff di ciascun Winter Camp sarà composto dai coordinatori nazionali del Progetto di Sviluppo 10-14 anni, affiancati da coach delle Nazionali giovanili di riferimento e da tecnici regionali.
E’ gradita la partecipazione attiva all’evento degli allenatori giovanili delle società, così da creare un’occasione di formazione, aggiornamento e confronto direttamente sul campo.
Quota di partecipazione
Per contribuire alla copertura dei costi operativi, è prevista una quota di partecipazione pari a:
10,00 € per atleta per la categoria U10;
15,00 € per atleta per la categoria U12;
25,00 € per atleta per la categoria U14.
Iscrizioni
Le adesioni dovranno essere inviate entro l'11 febbraio all'indirizzo piemonte@fibs.it, le società interessate dovranno inviare l'elenco degli atleti suddivisi per categoria.