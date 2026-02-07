Il Derthona cerca il riscatto con Trieste: "Una squadra in netta crescita"

Arriva la seconda partita casalinga di fila per la Bertram Derthona Tortona, che ospita la Pallacanestro Trieste desiderosa di riscatto dopo la sconfitta con l'APU Old Wild West Udine. La gara, in programma domenica 8 febbraio alle 17:30, verrà trasmessa gratuitamente su LBATV.

Come arrivano le due squadre?

Come detto, la squadra allenata da Mario Fioretti va alla ricerca del riscatto dopo la sconfitta (79-80) del Round 18 di LBA Serie A Unipol contro l'APU Old Wild West Udine.

In una partita caratterizzata dalle grandi giocate da ambo le parti, alla fine l'hanno spuntata gli uomini di Adriano Vertemati grazie a una tripla glaciale di Mirza Alibegovic.

L'ospite di giornata è una Pallacanestro Trieste in crescita dopo un avvio di stagione complicato. La squadra di Israel Gonzalez ha vinto tre partite consecutive, di cui l'ultima (84-76) con Treviso.

In Europa, i biancorossi hanno raggiunto il Round of 16 della Basketball Champions League, sconfiggendo persino Gran Canaria in trasferta. Sono reduci dalla sconfitta del PalaTrieste con Nymburk.

La sfida dell'andata contro Pallacanestro Trieste

Nonostante l'aver toccato persino il +18 nel primo quarto, il Derthona non era riuscito ad uscire vittorioso dal PalaTrieste. La Bertram, seppur trainata dalla doppia doppia di Justin Gorham (16 punti e 12 rimbalzi) e dai 17 punti a testa di Christian Vital e Arturs Strautins, aveva perso 91-81.

Il punto di Andrea Vicenzutto

Come di consueto, la gara viene presentata da uno degli assistenti di Mario Fioretti. «Sicuramente perdere una partita per un episodio come quel tiro nel finale con Udine non è piacevole, ma questa è la pallacanestro. Quando si arriva punto a punto nei finali può capitare», dice Andrea Vicenzutto.

«Da un punto di vista di reazione da parte dei ragazzi, non c'è stato nulla di diverso rispetto al solito durante la settimana; da sempre, questo è un gruppo che si allena molto bene e questa settimana non è stata un'eccezione. I ragazzi hanno svolto un'ottima settimana di lavoro e probabilmente ciò che è successo con Udine ci ha dato ancora più energia», aggiunge.

All'andata, la doccia fredda per la Bertram era arrivata nonostante un ottimo avvio. «Giocare al PalaTrieste non è mai facile e noi lo abbiamo assaggiato sulla nostra pelle. Nonostante uno splendido avvio, Trieste giocò una seconda parte di gara di assoluto livello», dice.

«Non solo rientrò, ma vinse una partita che noi avevamo indirizzato molto bene nel primo quarto. Dobbiamo essere bravi, in casa nostra, a far sì che ciò non riaccada. Non dobbiamo far accendere Trieste con le sue transizioni offensive, limitare gli uno contro uno con i loro giocatori più talentuosi, e soprattutto dobbiamo essere concreti nei possessi difensivi che conteranno.»

«Sono sicuro che il supporto del nostro pubblico ci darà una grossa mano per giocare una gara di nuovo molto competitiva», continua l'assistente allenatore di Mario Fioretti, che sottolinea anche la crescita delle ultime settimane per la squadra di Israel Gonzalez.

«Trieste è una squadra in netta crescita. Nell'ultimo periodo sta facendo molto bene. Ha recuperato tanti degli infortunati che erano indisponibili nelle ultime settimane; ci saranno tutti probabilmente, a parte Davide Moretti. Ci aspettiamo una squadra molto esperienziosa, allenata molto bene e che fa del talento una delle sue armi principali. Un avversario assolutamente da non sottovalutare», conclude.

Derthona Basket School Cup

Nel corso dell'intervallo verrà presentata la 1ª edizione della Derthona Basket School Cup, che dal 24 febbraio vedrà coinvolti 9 istituti scolastici delle medie superiori del territorio nel torneo cestistico fortemente voluto dal Club. Le squadre delle diverse scuole scenderanno sul parquet per ricevere la canotta da gara ufficiale della propria formazione dalle mani di Leo, la mascotte ufficiale del Derthona Basket.

Potenziamento navette gratuite

Oltre alle partenze da e per il centro di Tortona, che potranno sfruttare anche stavolta la corsia preferenziale della bretella stradale in prossimità del ponte sul fiume Scrivia, sarà ripristinato il servizio di navette gratuite per il Park D in Località San Guglielmo - all’altezza del Bar Autostop -, fortemente consigliato per coloro che decideranno di arrivare in auto, anche a causa della potenziale allerta meteo per il giorno della gara. Per la partita con i giuliani è confermata la partenza delle navette post-partita dal Parcheggio Settore Ospiti, in corrispondenza delle uscite n. 13 e n. 14 della Nova Arena, una soluzione che permette di evitare la formazione di eventuali code in uscita sfruttando l’immediato sbocco verso la Strada Provinciale 211 antistante il palasport.