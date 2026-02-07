La Reale Mutua Torino ’81 Iren perde contro il Chiavari Nuoto

Finisce con una sconfitta l’ultima giornata del girone di andata per la Reale Mutua Torino ’81 Iren che perde 19-11 contro il Chiavari Nuoto. I gialloblù partono bene portandosi sul +2 ad inizio match, poi i liguri entrano in partita e non lasciano scampo ai ragazzi di Simone Aversa che scivolano così al quarto posto in classifica.

LA PARTITA:

Inizia il match con la Reale Mutua Torino ’81 Iren che passa in vantaggio con Colombo e raddoppia con la rete di Lisica, ma il Chiavari risponde con Brambilla in superiorità numerica e fa il 2-2 con Chiavaccini. I ragazzi di Luccianti trovano il 4-2 con la doppietta di Perongini, ma la Torino ’81 reagisce con il rigore trasformato da Novara. I padroni di casa segnano la rete del 5-3 con Kadar dal perimetro e il +3 con Raineri. Si rientra in acqua per la seconda frazione di gioco e la Torino ’81 realizza la rete del 6-4 con il gol di Coccia in superiorità numerica e accorcia le distanze con Colombo, ma il Chiavari torna sul +2 con Chiavaccini e fa l’8-5 con Lanzoni dai cinque metri. I liguri iniziano ad accelerare: segnano il gol del 9-5, vanno sul 10-5 con Chiavaccini, trovano il +6 con Brambilla e dilagano sul 12-5 con la rete di Lanzoni a trenta secondi all’intervallo lungo.

Al cambio vasca il Chiavari allunga sul +8 con Lanzoni e segna il 14-5 con Kadar. La Torino ’81 prova a rialzare a testa con Tononi, ma i vanno sul +9 con Kadar. I liguri dilagano sul 16-6 con Lanzoni e i ragazzi di Aversa segnano il 16-7 in superiorità numerica con Lisica. Inizia l’ultimo tempo di gioco e i gialloblù siglano il 16-8 con Cassia in superiorità numerica, ma i padroni di casa segnano il 17-8 con Ravina. I ragazzi di Simone Aversa provano a rientrare in partita con Cassia, ma il Chiavari torna sul +9 con Chiavaccini. Novara sprona i suoi con la rete del 18-10 e Colombo accorcia sul 18-11, ma il Chiavari Nuoto chiude il match su 19-11 con Kadar.

LE ANALISI:

Le parole di Simone Aversa al termine della sfida: «Sconfitta amara e meritata. Complimenti al Chiavari che ha dimostrato quanto voglia fare il salto di categoria, hanno approcciato bene la partita e mantenuto l’atteggiamento giusto per tutti i quattro tempi. Per quanto ci riguarda mi aspettavo proprio questa prestazione, i segnali erano evidenti già in settimana: poco spirito di squadra, poca autocritica, poca predisposizione all’ascolto. La responsabilità me la prendo io, però è bene che tutti, a partire dai giocatori più esperti, cambino atteggiamento. Il campionato è lungo, c’è tutto il girone di ritorno per raggiungere il traguardo che ci siamo prefissati. Dobbiamo rimetterci a lavorare in silenzio, a testa bassa, rispettando ognuno il suo ruolo».

IL TABELLINO:

CHIAVARI NUOTO – REALE MUTUA TORINO ’81 IREN 19-11

Parziali (6-3; 6-2; 4-2; 3-4)

CHIAVARI NUOTO: Da Rold, Gvishi, Perongini 2, Antonucci, Kadar 4, Ravina 1, Lanzoni 4, Chiavaccini 4, Raineri 1, Fracas 1, Gitto, Brambilla 2, Merano, Novelli. All. Luccianti.

REALE MUTUA TORINO ’81 IREN: Romanazzi, Lisica 2, Abate, Tononi 1, Maffè, Coccia 1, Costa, Ermondi, Cassia 2, De Luca, Novara 2, Colombo 3, Liistro, Aichino. All. Aversa.

GLI ARBITRI: ROMOLINI - ISAJA

LE NOTE: Uscito per limite di falli Maffè (T) nel terzo tempo. Ammonito il tecnico Luccianti (C) nel terzo tempo. Superiorità numeriche: Chiavari Nuoto 4/8 + un rigore e Reale Mutua Torino 81 Iren 4/10 + un rigore.