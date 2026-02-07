Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

La Reale Mutua Torino ’81 Iren perde contro il Chiavari Nuoto

Avvio positivo dei gialloblù, poi i liguri prendono il controllo e la squadra di Aversa scende al quarto posto in classifica
7 min
La Reale Mutua Torino ’81 Iren perde contro il Chiavari Nuoto

 

Finisce con una sconfitta l’ultima giornata del girone di andata per la Reale Mutua Torino ’81 Iren che perde 19-11 contro il Chiavari Nuoto. I gialloblù partono bene portandosi sul +2 ad inizio match, poi i liguri entrano in partita e non lasciano scampo ai ragazzi di Simone Aversa che scivolano così al quarto posto in classifica.

LA PARTITA:

Inizia il match con la Reale Mutua Torino ’81 Iren che passa in vantaggio con Colombo e raddoppia con la rete di Lisica, ma il Chiavari risponde con Brambilla in superiorità numerica e fa il 2-2 con Chiavaccini. I ragazzi di Luccianti trovano il 4-2 con la doppietta di Perongini, ma la Torino ’81 reagisce con il rigore trasformato da Novara. I padroni di casa segnano la rete del 5-3 con Kadar dal perimetro e il +3 con Raineri. Si rientra in acqua per la seconda frazione di gioco e la Torino ’81 realizza la rete del 6-4 con il gol di Coccia in superiorità numerica e accorcia le distanze con Colombo, ma il Chiavari torna sul +2 con Chiavaccini e fa l’8-5 con Lanzoni dai cinque metri. I liguri iniziano ad accelerare: segnano il gol del 9-5, vanno sul 10-5 con Chiavaccini, trovano il +6 con Brambilla e dilagano sul 12-5 con la rete di Lanzoni a trenta secondi all’intervallo lungo.

Al cambio vasca il Chiavari allunga sul +8 con Lanzoni e segna il 14-5 con Kadar. La Torino ’81 prova a rialzare a testa con Tononi, ma i vanno sul +9 con Kadar. I liguri dilagano sul 16-6 con Lanzoni e i ragazzi di Aversa segnano il 16-7 in superiorità numerica con Lisica. Inizia l’ultimo tempo di gioco e i gialloblù siglano il 16-8 con Cassia in superiorità numerica, ma i padroni di casa segnano il 17-8 con Ravina. I ragazzi di Simone Aversa provano a rientrare in partita con Cassia, ma il Chiavari torna sul +9 con Chiavaccini. Novara sprona i suoi con la rete del 18-10 e Colombo accorcia sul 18-11, ma il Chiavari Nuoto chiude il match su 19-11 con Kadar.

LE ANALISI:

Le parole di Simone Aversa al termine della sfida: «Sconfitta amara e meritata. Complimenti al Chiavari che ha dimostrato quanto voglia fare il salto di categoria, hanno approcciato bene la partita e mantenuto l’atteggiamento giusto per tutti i quattro tempi. Per quanto ci riguarda mi aspettavo proprio questa prestazione, i segnali erano evidenti già in settimana: poco spirito di squadra, poca autocritica, poca predisposizione all’ascolto. La responsabilità me la prendo io, però è bene che tutti, a partire dai giocatori più esperti, cambino atteggiamento. Il campionato è lungo, c’è tutto il girone di ritorno per raggiungere il traguardo che ci siamo prefissati. Dobbiamo rimetterci a lavorare in silenzio, a testa bassa, rispettando ognuno il suo ruolo».

IL TABELLINO:

CHIAVARI NUOTO – REALE MUTUA TORINO ’81 IREN   19-11
Parziali (6-3; 6-2; 4-2; 3-4)

CHIAVARI NUOTO: Da Rold, Gvishi, Perongini 2, Antonucci, Kadar 4, Ravina 1, Lanzoni 4, Chiavaccini 4, Raineri 1, Fracas 1, Gitto, Brambilla 2, Merano, Novelli. All. Luccianti.
REALE MUTUA TORINO ’81 IREN: Romanazzi, Lisica 2, Abate, Tononi 1, Maffè, Coccia 1, Costa, Ermondi, Cassia 2, De Luca, Novara 2, Colombo 3, Liistro, Aichino. All. Aversa.

GLI ARBITRI: ROMOLINI - ISAJA
LE NOTE: Uscito per limite di falli Maffè (T) nel terzo tempo. Ammonito il tecnico Luccianti (C) nel terzo tempo. Superiorità numeriche: Chiavari Nuoto 4/8 + un rigore e Reale Mutua Torino 81 Iren 4/10 + un rigore.


 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Piemonte News

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS