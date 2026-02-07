Il BCC batte San Martino in volata

Secondo successo consecutivo in campionato per l’Autosped BCC Derthona che, tra le mura amiche della Cittadella dello Sport e priva di Francesca Melchiori, conquista i due punti al termine di una gara estreamemnte equilibrata contro l’Alama San Martino di Lupari. Davanti a una cornice di pubblico delle grandi occasioni anche per il Teddy Bear Toss, con la raccolta di 703 peluches che verranno consegnati ai tre presidi dell’Azienda Ospedaliera Universitaria di Alessandria, la partita è intensa e fisica per tutti e quaranta i minuti. A risolverla nel finale sono le giocate di presenza e precisione della squadra allenata da Cutugno nei minuti conclusivi.

Il canestro di Elisa Penna inaugura la partita e dà il via al lancio dei peluche in campo per il Teddy Bear Toss: il primo quarto scorre poi all’insegna dell’equilibrio con San Martino che conduce per larghi tratti e viene raggiunta a quota 20 dalla tripla di Toffolo allo scadere. Nel secondo quarto il BCC prende il comando del punteggio sin dalle battute iniziali, ma la sfida continua con lo stesso fil rouge: all’intervallo il parziale è 36-33.

Al rientro dagli spogliatoi, l’Autosped prova ad allungare, raggiungendo il +8 (51-43) prima di subire la rimonta delle avversaeie, che impattano nuovamente la partita. Negli istanti conclusivi della frazione, poi, le ospiti, passano a condurre con la tripla allo scadere di Guarise (55-56). Nell’ultimo quarto la difesa del BCC sale di tono e alimenta il break che vale il nuovo controsorpasso. Si arriva comunque a un nuovo finale in volata, ricco di emozioni: a risolverlo in modo decisivo in favore delle padrone di casa sono il canestro di Dotto e la freddezza di Conte in lunetta: alla sirena è 72-70.

Così coach Orazio Cutugno: «Voglio ringraziare il pubblico per il caloroso apporto e la presenza vista l’iniziativa solidale. La partita è stata durissima come ci aspettavamo, contro l’energia che San Martino è unica nel proporre. Siamo state brave a controllare la partita anche quando loro sono andate avanti. Credo ci siano alcuni aspetti da migliorare, però le ragazze sono state davvero brave a chiuderla anche con possessi difensivi importanti in cui abbiamo fermato il loro break e operato il sorpasso. Ci eravamo preparati al livello di aggressività e di identità delle nostre avversarie, il merito delle ragazze è essere state in controllo mentale e fisico».

Le parole di Anastasia Conte: «Siamo molto contente di avere vinto questa partita: abbiamo sofferto un po’ la loro pressione ma abbiamo giocato la gara come la avevamo preparata. Siamo riuscite a vincere la lotta a rimbalzo, non concretizzando tutti i secondi possessi ma abbiamo mantenuto la concentrazione per portare a casa i due punti. Nel corso dell’incontro abbiamo condiviso di più il pallone e costruito buoni tiri: è stato un successo di squadra».

Autosped BCC Derthona-Alama San Martino di Lupari 72-70

Parziali (20-20, 36-33, 55-56)

BCC Derthona: Dotto 9, Kunaiyi 9, Fontaine 11, Conte 9, Toffolo 3, Leonardi 3, Fondren 13, Arado 3, Suarez 5, Cocuzza ne, Melchiori ne, Penna 7. All. Cutugno

San Martino: D’Alie 8, Guarise 12, Scott 11, Cvijanovic 2, Hobbs 17, Mioni 2, Gilli 2, Del Pero, Pilatone ne, Sabel 16. All. Piazza