La Reale Mutua Fenera Chieri ’76 si aggiudica il derby con Cuneo

Sfida regionale in favore del Chieri, che supera 3-0 l’Honda Cuneo Granda Volley, raggiunge i 51 punti e rafforza la propria classifica con una vittoria complessivamente meritata
6 min
La Reale Mutua Fenera Chieri ’76 si aggiudica 3-0 il derby con l’Honda Cuneo Granda Volley, sale a 51 punti e consolida la sua posizione in classifica. Una giornata quasi perfetta, dunque, per i colori biancoblù.
Il risultato poggia su una prestazione un po’ altalenante di Chieri che comunque vince con merito. Nel primo set, dominato dal cambio palla, Spirito e compagne ottengono i punti break necessari per chiudere 25-19. Più incerto il secondo set che fra un errore in battuta e l’altro (ben 8 chieresi e 5 ospiti) vede il punteggio in altalena fino ai vantaggi; sul 24-24 il videocheck corregge lo score da 24-25 in 25-24, quindi Dervisaj chiude 26-24. Nel terzo set sembra tutto facile fino al 22-18 quando Chieri subisce il sorpasso a 23-24, infine dopo aver annullato due palle set le padrone di casa fanno scendere i titoli di coda alla prima palla match (27-25).
Il premio di MVP va a Nervini che con 17 punti è anche la miglior realizzatrice di giornata. In doppia cifra fra le biancoblù anche Nemeth (12). Fra le ospiti spiccano i 15 punti di Diop.

La cronaca
Primo set – Per vedere il primo punto break bisogna attendere fino all’11-10, quando un attacco lungo di Rivero regala a Chieri il 12-10. Sul 13-11 le biancoblù allungano di altre due lunghezze grazie a un attacco di Dervisaj e un muro di Nervini (15-11). Time-out di Tisci e al rientro Diop sigla in pipe il 15-12. Il vantaggio chierese sale a 5 punti con Nervini (19-14) e a 6 con Dervisaj (22-16). Alla prima palla set Nemeth chiude 25-19.

Secondo set – Sul 3-3 gli attacchi di Cecconello e Diop e un muro di Keene spingono Negro e fermare il gioco (3-6). Cekulaev mura Diop e interrompe il filotto cuneese (4-6). Sul 6-8 Chieri recupera il passivo grazie a un muro di Gray su Pucelj e un attacco di Nervini, quindi passa avanti 9-8 con un mani out di Nemeth, Con due giocate vincenti di Pucelj la squadra di Tisci riprende un break di vantaggio (9-10). Al controsorpasso biancoblù a 13-12 dopo un muro e un tap-in di Cekulaev segue l’immediata risposta di Cuneo con Keene e Pucelj (13-15), ma subito dopo due errori ospiti riportano il punteggio in parità (15-15). Sul 16-17 il turno di servizio di Rivero dà un nuovo allungo a Cuneo e Negro deve fermare il gioco per la seconda volta (16-19). Al rientro Nemeth realizza il 17-19. Sul 19-21 Negro cambia diagonale inserendo Antunovic e Dambrink. La mossa funziona e proprio Dambrink realizza il 23-23. Due errori al servizio, di Cekulaev e Diop, portano il set ai vantaggi (24-24). Rientrano Van Aalen e Nemeth. Il 24-25 viene inizialmente assegnato a Cuneo ma il videocheck chiesto da Negro riscontra che l’attacco è fuori e il punteggio viene corretto in 25-24. Le biancoblù sfruttano al meglio la palla set con Dervisaj che al secondo tentativo firma il 26-24.

Terzo set – Le chieresi prendono subito qualche lunghezza di vantaggio (5-2, errore di Diop) che conservano fino a 9-6 (Nervini). Un errore in attacco di Nemeth, un’invasione e il 9-9 di Diop riportano il punteggio in parità, ma subito Nervini e Nemeth restituiscono a Chieri il distacco perso (14-10). Intanto Tisci sostituisce Signorile con Allaoui. Nella seconda parte del set le padrone di casa si mantengono a distanza di sicurezza fino al 22-18 quando sfruttando il servizio Cuneo rientra a 22-21, pareggia 23-23 con Atamah e passa avanti 23-24 ancora con Atamah. Nemeth annulla la prima palla set (24-24) ma le ospiti con Diop ne guadagnano una seconda, vanificata dal servizio in rete di Pucelj (25-25). Il successivo errore in attacco di Rivero regala una palla match a Chieri, che la sfrutta al meglio con un muro di Dervisaj su Diop: finisce 27-25.

Il commento
Nemeth: «Una vittoria sofferta ma molto importante. Non eravamo al nostro meglio, forse a causa della stanchezza, ma alle fine siamo riuscite a fare quel che serviva per vincere e questa era la cosa principale».
Rivero: «E’ stata una partita molto combattuta. Sicuramente a fine set noi abbiamo perso un po’ di lucidità, a differenza loro che sono state molto brave. C’è un po’ di rammarico perché vogliamo tornare a fare punti. Nel finale di stagione cercheremo di prendere più set possibile».

Reale Mutua Fenera Chieri ’76-Honda Cuneo Granda Volley 3-0
Parziali (25-19; 26-24; 27-25)

REALE MUTUA FENERA CHIERI ’76: Van Aalen 1, Nemeth 12, Gray 4, Cekulaev 5, Nervini 17, Dervisaj 9; Spirito (L); Antunovic, Dambrink 2, Alberti. N. e. Ferrarini, Degradi, Bah, Bonafede (2L). All. Negro.
HONDA CUNEO GRANDA VOLLEY: Signorile, Diop 15, Cecconello 3, Keene 10, Rivero 7, Pucelj 10; Magnani (L); Allaoui, Atamah 2. N. e. Koulisiani, Pritchard, Bardaro (2L). All. Tisci; 2° Cardullo.

ARBITRI: Armandola di Voghera e Nava di Monza.
NOTE: presenti 1380 spettatori. Durata set: 24′, 27′, 28′. Errori in battuta: 15-17. Ace: 1-2. Ricezione positiva: 58%-50%. Ricezione perfetta: 22%-26%. Positività in attacco: 53%-49%. Errori in attacco: 2-11. Muri vincenti: 7-3. MVP: Nervini.

