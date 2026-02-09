Eurogymnica: tutti i risultati del Campionato Allieve Gold

Dopo il campionato di Specialità, è ripreso anche il Campionato Allieve Gold, ospitato a Chivasso, con la nuova formula che prevede due prove a distanza di tre settimane e non una unica, secca, come nel 2025. Brillano le stelline biancoblù e su tutte, questa volta, una sempre più determinata Denise Paradiso, Allieva di 5^ fascia, che vince la prima prova con il punteggio di 67,700 somma del 22,550 al cerchio, 22,750 alla palla e 22,400. Paradiso è l'unica a superare per due volte il 22,00, aggiudicandosi anche i due migliori parziali a cerchio e palla.