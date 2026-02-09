Eurogymnica: tutti i risultati del Campionato Allieve Gold

Dopo il campionato di Specialità, è ripreso anche il Campionato Allieve Gold, ospitato a Chivasso, con la nuova formula che prevede due prove a distanza di tre settimane e non una unica, secca, come nel 2025. Brillano le stelline biancoblù e su tutte, questa volta, una sempre più determinata Denise Paradiso, Allieva di 5^ fascia, che vince la prima prova con il punteggio di 67,700 somma del 22,550 al cerchio, 22,750 alla palla e 22,400. Paradiso è l'unica a superare per due volte il 22,00, aggiudicandosi anche i due migliori parziali a cerchio e palla.
Sul terzo gradino del podio ci sale un'altra EGirl, la campionessa regionale in carica Isabel Coconi Santoni, meno lucida del solito e con gli esercizi ancora in fase di consolidamento. Al termine della sua routine, il totale dei tre esercizi da il punteggio di 64,500, con cerchio 22,450, palla 22,950 ma soprattutto un esplosivo 23,100 alle clavette che rimarrà lo scorpione alto dell'intera competizione, a tutti gli attrezzi.
Bella performance anche di Ginevra Gallizia che si piazza al quinto posto con il totale di 60,550 (cerchio 20,100, palla 18,100 e clavette 21,650).
Tra le Allieve 3, sempre competitiva Sofia Cianciolo (37,600), anche lei campionessa regionale in carica, che vince l'argento di giornata grazie a due buone esecuzioni, alla fune (18,650) e al cerchio (18,950), punteggio più alto di specialità. Brillante anche Miriam Lo Presti, quarta con 37,100.
Anche tra le A4 non sono mancate le medaglie. Ancora una doppietta, argento e bronzo, per Eurogymnica, rispettivamente con Maria Sofia Rivera Castillo (37,550) e Elisabetta Tomita (36,150), alle spalle di Sara Laganà di Echidna (39,150).
Interessante anche l'esordio in maglia biancoblu di Vittoria Capra, quarta con 34,800. Alysea Bianco conclude invece al settimo posto con 32,100.
Ad attendere tutte queste EGirls, il 28 febbraio, la seconda prova che assegnerà i titoli regionali e, a seguire, la fase interregionale di zona tecnica che darà poi l'accesso alla finale nazionale.