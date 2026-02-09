Asti Padel Teams: undicesima giornata di Campionato 2025/2026

Si è conclusa la prima fase del campionato “Errebi Mobility” di padel a squadre del CSI astigiano che adesso entra nel vivo con la seconda fase, in cui le dodici compagini saranno divise in Girone Gold , dedicato alle prime sei classificate, e Girone Silver , per le squadre classificatesi dal settimo al dodicesimo posto.

Ben otto gli incontri in questo inizio di febbraio: ad aprire l’ultima settimana di gioco sono state infatti F.T.P. Soc. Coop. e Tremòni Padel che lunedì 2 all’Arena Club hanno recuperato la gara rinviata della scorsa giornata, con F.T.P. che passeggia nel primo set per poi faticare sempre di più, vincendo 6-4 nel secondo e costretta ai dodici game nel terzo, terminato 7-5. Con la vittoria su I San Rock della serata successiva al circolo Asti Padel, sempre per 3-0 ma decisamente più agevole (6-1/6-0/6-1), F.T.P. si portava al primo posto solitario in classifica in attesa dei risultati delle rivali.

Mercoledì 4 febbraio all’Arena è andato in scena anche uno dei big-match di giornata, ovvero lo scontro diretto tra I Puntazos e Arena Padel Team che ha visto i primi recuperare lo svantaggio del primo set perso per 5-7 pareggiando nel secondo (6-2) e trionfando nel terzo definitivo (6-3). Nella stessa serata altro scontro diretto tra Hair House Asti e Uni Soluzioni per il quinto posto: Hair House grazie alla vittoria sofferta per 3-0 (con tie-break nel primo set) riesce a scavalcare gli avversari e collocarsi al quinto posto.

Giovedì 5 è finalmente andato in scena l’ultimo atto del travagliato incontro di testa tra Net King Padel e I Puntazos, programmato inizialmente a dicembre, rinviato al 22 gennaio ma senza la conclusione del terzo set, che si è svolto nel pomeriggio all’Asti Padel e che ha visto alla fine Net King Padel avere la meglio per 6-4, dopo che aveva perso il primo 5-7 e vinto il secondo a risultato inverso. In serata si è disputato invece l’incontro più equilibrato della settimana in cui Il Pelu Padel Team è riuscito a spuntarla sui Bomber’s col risultato di 2-1 (5-7/6-2/6-4).

Le ultime due gare si sono svolte eccezionalmente nel fine settimana: sabato 7 Net King ottiene la prima piazza grazie ad una vittoria più impegnativa del previsto, con tanto di tie-break nel primo set (7-6/6-2/6-4), mentre domenica 8 Tremòni batte 3-0 Bazzuca Boys.

Ora la classifica si dividerà in due, con le squadre che manterranno i punti ottenuti nella prima fase e che, di fatto, disputeranno le gare di ritorno solamente con le avversarie del medesimo girone: nel Gold in palio c’è l’accesso diretto ai quarti di finale dei playoff per le prime quattro classificate, mentre le altre due, insieme alle sei squadre del Silver, dovranno fare un turno preliminare con incroci prestabiliti tra i due raggruppamenti. Le squadre vincenti di questo turno affronteranno quindi le qualificate ai quarti, mentre le perdenti accederanno alle semifinali per il titolo APT Silver 2026.

La fase finale inizierà da metà marzo e le finali Gold e Silver sono previste per domenica 12 aprile presso l’impianto Asti Padel di via Gerbi 20 ad Asti: alle ore 10 si giocherà la finale Silver e novanta minuti dopo toccherà invece alla finale Gold.