La Fulgor Basket vince al fotofinish

Vittoria di carattere e grande cuore per la Paffoni Fulgor Basket , che al termine di una partita emozionante e combattuta fino all’ultimo secondo supera Aurora Desio con un canestro decisivo nei possessi finali, facendo esplodere il PalaCipir di Gravellona.

L’avvio di gara vede grande equilibrio nei primi minuti, poi Desio alza sensibilmente il ritmo trovando canestri importanti con Munari e Tarallo, oltre a un impatto devastante dalla panchina di Conte. Gli ospiti prendono il largo già nel primo quarto e toccano anche il +21 nel secondo periodo, mettendo la partita su binari difficili per i rossoverdi.

La reazione della Paffoni, però, non tarda ad arrivare: un parziale di 13-0 riporta Omegna a contatto prima dell’intervallo, riaccendendo l’energia del pubblico e della squadra. Nella ripresa la gara cambia volto, con Trapani a guidare la rimonta e una prova di grande sacrificio e intensità collettiva. Il match resta in equilibrio fino agli ultimi minuti, con continui sorpassi e contro-sorpassi.

Nel finale succede di tutto: la Paffoni sembra prendere il controllo, Desio rientra con un canestro incredibile a pochi secondi dalla sirena, ma è Baldini a firmare il canestro della vittoria, scatenando la festa del PalaCipir.

Un successo pesantissimo per morale e classifica, costruito su resilienza, spirito di squadra e capacità di non disunirsi nemmeno nei momenti più difficili. Una serata che conferma ancora una volta il valore di un gruppo capace di lottare insieme fino all’ultimo possesso.