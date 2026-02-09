Pinerolo Ghiaccio: settimana intensa e ricca di emozioni per gli Storm! 

Doppio appuntamento per la categoria U14, impegnata prima sul ghiaccio di Alleghe e poi a Pinerolo. Ad Alleghe la squadra ha faticato a trovare ritmo e continuità, affrontando una gara complicata contro un avversario determinato. A Pinerolo, invece, dopo un primo tempo sottotono, i giovani Storm hanno mostrato carattere e voglia di reagire, vincendo i parziali del secondo e terzo tempo. Una bella risposta sul piano dell’atteggiamento che però non è bastata per ribaltare il risultato finale. Segnali importanti di crescita su cui continuare a lavorare.