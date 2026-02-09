Tuttosport.com
Pinerolo Ghiaccio: settimana intensa e ricca di emozioni per gli Storm! 

Doppio appuntamento per la categoria U14, si è chiuso il Master Round per gli Storm IHL1 e sabato di grande entusiasmo al Palatazzoli di Torino per la categoria U12
1 min
Doppio appuntamento per la categoria U14, impegnata prima sul ghiaccio di Alleghe e poi a Pinerolo. Ad Alleghe la squadra ha faticato a trovare ritmo e continuità, affrontando una gara complicata contro un avversario determinato. A Pinerolo, invece, dopo un primo tempo sottotono, i giovani Storm hanno mostrato carattere e voglia di reagire, vincendo i parziali del secondo e terzo tempo. Una bella risposta sul piano dell’atteggiamento che però non è bastata per ribaltare il risultato finale. Segnali importanti di crescita su cui continuare a lavorare.

Si è chiuso il Master Round per gli Storm IHL1, scesi sul ghiaccio di casa contro il Gherdeina. Ora lo sguardo è già rivolto al futuro: iniziano i playoff! Si parte contro Como, con gara 1 in trasferta sabato. Una squadra con grande cuore, in costante crescita, che rende davvero orgoglioso lo staff.

Sabato di grande entusiasmo anche al Palatazzoli di Torino per la categoria U12, impegnata contro Real Torino, Devils Milano e Bulls. Ottima prestazione di gruppo, con una nota speciale per i piccoli 2016, alla prima esperienza a campo intero con la U12: un esordio più che positivo. 

