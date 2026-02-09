Club76: i risultati del weekend

A cominciare dalle ragazze di coach Nicola Negro che, in Serie A1 , ieri, domenica, hanno vinto l'intera posta in palio nel derby casalingo contro Honda Cuneo Granda Volley (25-19, 26-24, 27-25). In Serie B1 il Club76 Fenera Chieri cede 3-1 contro Victor Issa Novara (25-17, 25-22, 24-26, 25-20). Chieri gioca la prima gara del girone di ritorno e affronta in trasferta Novara. La squadra biancoblù disputa una buona gara, anche se alla fine non raccoglie punti. Le novaresi , più esperte e battagliere, si aggiudicano l’intera posta. Da segnalare i 15 punti prodotti da Arbore e Occelli, nonché i 9 di Musaj. Prossima gara sabato 14 febbraio alle 15,30 al PalaFenera contro Capo d’Orso Palau.

In Serie C il Club76 Playasti inciampa 3-1 contro Volley Roero Città di Canale (25-19, 18-25, 25-22, 25-21). Partita da rivedere per ricezione e difesa da parte delle “clubbine”.

In U16 regionale il Club76 PlayAsti Regionale vince 3-0 sul Club76 Playasti (25-12, 25-22, 25-13). Il primo appuntamento della fase provinciale è un derby in casa PlayAsti l. Ne è uscita una partita divertente, giocata con una buona intensità.

In U14 il Club76 Fenera Chieri U13 vince 2-3 contro R7 Pentasport Valsusa (13-25, 25-14, 25-20, 23-25, 10-15). La squadra U13 del team biancoblù ha conquistato il tie break in U14, battendo un avversario che ha disputato il girone regionale.

In U13 il Club76 Playasti Gold vince al tie break 2-3 contro Lab Travel Cuneo (25-27, 25-14, 26-24, 18-25, 13-15). Spettacolo puro tra Cuneo e PlayAsti, protagoniste di una sfida intensa, combattuta e ricca di continui ribaltamenti di fronte. Cinque set di grande pallavolo, con Cuneo in netta crescita rispetto alla gara d’andata e un PlayAsti capace di trovare soluzioni anche nei momenti più complicati. Nel set decisivo Cuneo parte forte e cambia campo sull’8-3, ma è proprio lì che emerge il carattere di PlayAsti: l’ennesima reazione, la rimonta e il colpo finale per il 13-15 che chiude una partita adrenalinica.

ALTRI RISULTATI

Venerdì 6 febbraio

• Prima Divisione F. C.T. Cuneo Asti Girone A: Rasero Teloni L’Alba Volley -Club76 Playasti vs PGS El Gall 3-0

• Prima Divisione F. C.T. Cuneo Asti Girone B: Club76 Playasti vs RS Volley Racconigi 3-0

Sabato 7 febbraio

• U14 F. C.T. Cuneo Asti Girone F: Volley Roero vs Club76 Playasti 0-3

• U12 F. C.T. Cuneo Asti 6vs6 Volley S3 Girone A: PGS El Gall vs Club76 Playasti 2015/16 3-1

• U12 F. C.T. Cuneo Asti 6vs6 Volley S3 Girone B: Club76 Playasti Bianca vs Mon.Vi Bam Verde 3-0

Domenica 8 febbraio

• U18 F. C.T. Cuneo Asti Tabellone 1°/8° posto: Rasero Teloni L'Alba Volley Club76 Playasti vs Volley Roero 3-0

• U18 F. C.T. Cuneo Asti Tabellone 1°/8° posto: Volley Cherasco vs Club76 Playasti 3-2

• U16 F. C.T. Cuneo Asti Tabellone 1°/16° posto: Club76 Playastu Regionale vs Club76 Playasti 3-0

• U16 F. C.T. Cuneo Asti Tabellone 1°/16° posto: Club76 L'Alba Volley Regionale vs Villanova Volley 3-0

• U13 F. C.T. Cuneo Asti Girone A Eccellenza: Lab Travel Cuneo vs Club76 Playasti Gold 2-3

• U13 F. C. T. Cuneo Asti Girone C: Villanova & Mon. Vi. vs Club76 Playasti Bianca 3-2

• U13 F. C. T. Cuneo Asti Girone C: Club76 Playasti Blu vs RS Volley Racconigi 3-0