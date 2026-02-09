GranTorino: fatale l'ultimo quarto con Spezia Basket

Sfida combattuta, finale amaro: GRANTORINO esce sconfitta dalla quarta giornata di ritorno della Serie B Interregionale , cedendo a Spezia Basket Club con il punteggio finale di 77-88 . I gialloblù di coach Comazzi hanno brillato grazie a un secondo quarto da 30 punti, che ha permesso loro di toccare il vantaggio massimo (+12) all'intervallo. Nella seconda metà gli ospiti hanno colmato il distacco, allungando in un finale ad alta tensione. Ai gialloblù non sono bastati i 17 punti di capitan Fracasso , protagonista totale della prima metà con 5 triple a referto su altrettante tentate, e le serate in doppia cifra di Bossola (14 punti) e Grillo (11 punti).

LA GARA

A sbloccare la sfida è GRANTORINO, subito a segno con Losito e il libero di Mancino. Dall'altra parte Spezia trova i primi punti grazie a Cellerini e dopo un avvio equilibrato si mette in moto con Kmetic e Pesenato, che contribuiscono al +7 (12-19). Nel finale di primo quarto Milone è protagonista: il numero 7 non sbaglia dalla lunetta e poco dopo risponde alla tripla di Kmetic, chiudendo il parziale sul 20-25 che tiene GRANTORINO in partita. In avvio di secondo quarto i gialloblù dimostrano di essere all'altezza della sfida e con un parziale di 10-3 tornano in vantaggio (30-28), costringendo Spezia a chiamare timeout. L'inerzia del match è tutta dalla parte di GRANTORINO: spinti dal calore del Palaeinaudi i gialloblù allungano fino al +12, trascinati dal grande lavoro di Obaseki nel pitturato e dalla precisione di Grillo e Fracasso, impeccabili dall'arco. Spezia si ritrova nel finale, ma GRANTORINO tiene la testa avanti: si va all'intervallo sul 50-38.

L'intensità cresce dopo la pausa lunga ed è Spezia ad avere il rientro migliore. Petrushevski e Cellerini vanno in doppia cifra e consentono ai liguri di accorciare le distanze fino al -1, complice anche qualche palla persa da parte dei gialloblù. Nel momento più complicato GRANTORINO torna a brillare: i punti di Pizzaia e la tripla a campo aperto di Bossola riportano i gialloblù sul +6. Il timeout di coach Ricci dà però fiducia a Spezia che torna sotto e nell'ultima azione trova il sorpasso con la tripla di Pedroni (61-63). L'ultimo quarto è combattuto: Spezia parte meglio (+7), ma a metà quarto GRANTORINO è ancora in scia grazie al contributo di Bossola (72-75). Il finale sorride alla squadra ospite, che grazie a Kmetic e Pesenato piazza l'allungo decisivo: alla sirena è 77-88.

IL PROSSIMO MATCH

GRANTORINO tornerà in campo sabato 14 febbraio nella sfida contro Mens Sana Note di Siena. I gialloblù saranno ospiti al Palaestra di Siena per la quinta giornata di ritorno con palla a due alle 21:00.

TABELLINI

GRANTORINO Basketball Draft - Spezia Basket Club 77-88

Parziali (20-25, 30-13, 11-25, 16-25)

GRANTORINO Basketball Draft: Bertaina ne, Bossola 14, Milone 6, Ficetti 8, Losito 4, Pizzaia 6, Obaseki 4, Battaglio ne, Fracasso 17, Barla 4, Mancino 3, Grillo 11. All. Comazzi, Ass. Ancona, Agnelli.

Spezia Basket Club: Lamperi 2, Pedroni 4, Puccioni ne, Kmetic 28, Ramirez 1, Tedoldi ne, Pesenato 22, Deri, Petrushevski 19, Cellerini 12. All. Ricci.