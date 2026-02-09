MTS SER Santena: sconfitta casalinga contro L'Alba Volley 

Sconfitta fra le mura di casa la MTS Santena al rientro in palestra dopo la lunga pausa di campionato: 3-0 contro L'Alba Volley il risultato finale. La consolazione è che Destefanis e compagne hanno lottato per un'ora e mezza cercando in ogni modo di opporsi alla formazione cuneese, terza in classifica, giocando punto a punto e cedendo solo nella parte finale dei tre set. Purtroppo coach Demichelis deve fare a meno di Marchioni, ferma a causa di un'infiammazione, ma fa il suo debutto Lancieri, che torna a vestire i colori santenesi dopo 13 anni.

Nel primo set Demichelis schiera, Venco in palleggio, Di Blasi opposto, Nardoianni e Vasca in banda, Destefanis e Vione in centro, Lazzarin libero. Dopo un iniziale punto a punto, fino al 10 pari, sono le albesia spingere sull'acceleratore e portarsi in vantaggio per 16-12, dopo aver messo a segno un paio di muri sulle attaccanti santenesi. Coach Demichelis chiama il primo time out per cercare di sistemare qualche imperfezione. Chiama anche il secondo time out discrezionale sul 16-21 perchè le ospiti aumentano ancora in divario. Sul 23-17 a favore di Alba, grazie al turno al servizio di Nardoianni, l'Mts mette a segno ben 5 punti e si porta sul 23-22, questa volta è coach Barisciani a chiamare il time out. Al rientro in campo è una fast del centrale dell'Alba a portarsi al set point e un errore in attacco consegna il primo parziale alle avversarie per 25-22.

Nel secondo set coach Demichelis schiera la stessa formazione del primo e in questa frazione Destefanis e compagne giocano punto a punto fino alla fine del set. La Mts tiene testa alle albesi approfittando di qualche loro errore di troppo al servizio. La ricezione e la difesa tengono bene e Venco può distribuire al meglio il gioco per le sue attaccanti. Sul 21 pari Nardoianni va a segno con un ace e porta così in vantaggio la formazione santenese. Ma, sfruttando un paio di imprecisioni, l'Alba si porta ancora in vantaggio. Demichelis chiama un time out e fa entrare Ponassi al posto di Nardoianni in seconda linea: non basta, la frazione se l'aggiudica la squadra ospite sul 25-23 con un attacco in fast.

Nel terzo e decisivoset, le padrone di casa partono ancora una volta con il sestetto di base, ma è la squadra avversaria a portarsi in vantaggio di tre punti (11-14), vantaggio che mantengono per tutta la frazione fino al 20 pari, grazie a un muro di capitan Destefanis e un attacco di Nardoianni. Sul 22 pari però è la squadra ospite che spinge sulle sue attaccanti più incisive e con due attacchi e un ace chiudono set e partita per 25-22.

La prossima partita delle tigri santenesi sarà sabato prossimo in trasferta a Settimo Torinese contro il Lilliput.

CAMPIONATO NAZIONALE SERIE B2 FEMMINILE - GIRONE A - GIORNATA 14

MTS SER SANTENA - L'ALBA VOLLEY ASD 0-3

Parziali (22-25, 23-25, 22-25)

Mts Santena: Lancieri, Vasca, Cadamuro, Vione, Venco, Nardoianni, Marino, Di Blasi, Marotta, Destefanis (K), Ponassi, Frascella. Liberi: Lazzarin, Marchioni. Allenatori: Demichelis, Romero.